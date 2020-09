Kapcsolatok • Egyházi Géza • Sári Évi Sári Évi: "Különleges alkalom a Ketten vagyunk" Sári Évivel beszélgettünk a Ketten vagyunk… szeptember 19-i Wesselényi17 Művelődési Ház Dísztermében megrendezésre kerülő musical műsorról, ahol Egyházi Gézával várják a zeneszerető közönségüket egy vidám musical délutánra, zongorán közreműködik majd ezúttal is Kéménczy Antal. Évi gondolatai a partnereiről, a Ketten vagyunk… rendezvényről és a 2020/21 évad kezdésről. Gézát 2009 óta ismerem, akkor kerültem be a Vámpírok báljába egy casting alkalmával. Pontosabban ez így nem igaz, mert előtte egyszer találkoztam vele, amikor még a Viva tv-nél dolgoztam. Vidéken forgattunk egy diszkóban, ahol a Vámpírok bálja promóciós turné egyik állomása volt, itt készítettem egy interjút Gézával, illetve Balogh Annával. Nagyon vicces, hogy ezután két évvel pedig ott álltam vele a színpadon. Úgyhogy az első találkozás az interjú volt, utána pedig a Vámpírok bálja musical. Rögtön a szívembe zártam őt. Egyrészt azért mert, ahogy kinyitja a száját, elolvadok a hangjától és attól, amit a hang mellett sugároz magából. Imádom nézni és hallgatni a színpadon és ami legalább ennyire fontos, hogy emberileg milyen: jó a társaságában lenni, szórakoztató, vicces, jó embernek tartom Gézát, nagyon szeretek jó emberekkel dolgozni. Csodás, hogy most is lehetőségünk adódik együtt színpadra állni. Kéménczy Antival még nem annyira ismerjük egymást, de engem az előző Ketten vagyunk est alkalmával meggyőzött. Vérprofi zenészről, zongoristáról van szó és nagyon örülök, hogy megint együtt csinálhatjuk ezt a műsort. Különleges alkalom a Ketten vagyunk…, mégpedig azért, mert ritkán adódik lehetőség arra, hogy páros musical estet tartson az ember. Ezt kiváltságként élem meg. Az első alkalom nekem abszolút pozitív élmény maradt, nagyon jól éreztem magam! Azt lehetett érezni a közönségen, hogy ők azért jöttek oda, mert kíváncsiak ránk, mert láttak valamiben, megkedveltek valamelyik előadásban és minket szeretnének hallani. Ez egy plusz, pozitív érzetet ad az egészhez, mert amikor valaki elmegy egy színházi előadásra, akkor sok mindenkit kedvel az adott előadásban, magára a darabra kíváncsi, viszont ilyenkor azért jönnek, mert mi vagyunk, nincsen hókuszpókusz körülöttünk, nincsenek díszletek, nincsen óriási zenekar, táncosok, csak mi vagyunk ketten a színpadon, Antival kiegészülve, és adjuk, ami a szívünkben van. Szóval ez tényleg egy nagyon kiváltságos helyzet. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz a következő alkalom, nagyon remélem, hogy legalább olyan jól fog sikerülni, mint az első. Remek emlék nekem az első est, amikor szintén Egyházi Gézával énekelhettem a „Ketten vagyunk”-on, másrészt pedig van egy kis hiányérzetem, mivel ez a szeptember 19-i műsor tavasszal lett volna eredetileg, amit el kellett halasztani az ismert okok miatt. Nagyon rossz érzés volt, már terveztük, hogy mit énekeljünk, hogyan énekeljük, nagyon rossz volt, hogy el kellett halasztani. Az egész nyár felemásra sikeredett, voltak fellépéseink, de nem olyan számban mint, ahogy megszoktuk. Sok minden elmaradt, ami nagyon érzékenyen érintett engem és szerintem Gézát is. Amit nagyon vár az ember még jobban felértékelődik... Szóval a Ketten vagyunk egyébként is a szívem csücske volt, most meg aztán különösen. Az évadkezdésről, folytatásról csak feltételes módban tudok beszélni, habár hiszek a gondolat teremtő erejében, úgyhogy rögtön meg is cáfolom saját magam és inkább kijelentő módban mondom mi lesz! Most indul a Madách Színház évada, szeptember 18-tól a Mamma Mia szériával kezdünk, amiben Rosie-t játszom. Utána rögtön a Macskákkal folytatjuk, utána jön az egyik legnagyobb szerelmem az UP Rendezvényházban a Sakk musical október 17-én dupla előadással, ahol szintén Gézával játsszuk a főszerepet, ezek mindenképp muszáj, hogy megtörténjenek! Most már nem maradhatnak el! Játszom folyamatosan az Anconai szerelmeseket a Veres1 Színházban és szerencsére vannak fellépéseim az ország különböző pontjain. Bár folyamatosan mondják le a rendezvényeket, remélem, hogy ezek megmaradnak. Szerencsére műsoron maradt a többi előadásom is a Madách Színházban, a Ne most drágám, A Poligamy, a Vuk, illetve most ugrottam be augusztus végén az 1x3 néha 4 című előadásba Trecskó Zsófi helyére, aki jelenleg babázik, a tervek szerint ez is lesz ősszel. Bízom benne, hogy most már minden megy a maga útján és tudunk játszani! Mi is nagyon várjuk és a nézők is. A Ketten vagyunk…. musical műsor a MusicalGaléria szervezésében negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Információ: www.musicgaleria.hu jegyek: musicalgaleria@gmail.com [2020.09.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje zeneszerzés szolgáltatás [2020.08.26.]

