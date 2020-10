Munkácsy-díjas festőművész több mint 300 alkotása a REÖK-ben Nagyszabású, összegző kiállítással tiszteleg Nagy Gábor festőművész előtt október 10-től a REÖK. Az „Átkelés” az elmúlt évek talán legátfogóbb tárlata, a csaknem 350 alkotás a Munkácsy-díjas művész szinte teljes életművét összefoglalja. Festmények, kisplasztikák és grafikák sokasága veszi birtokba a Reök-palota kiállítótermeit szombattól, ahol Nagy Gábor festőművész alkotásai láthatók. A magyar képzőművészet egyik legmeghatározóbb alakjának munkásságát végigkísérte művészetoktatói tevékenysége is, hiszen 1974-től egészen 2011-ig egykori iskolájában, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanított. Pályája kezdetén az egyén létbevetettségének viszonyait vizsgálta, majd a 80-as évektől egyre erősebb vágy hajtotta a háromdimenziós ábrázolás felé is.



Sok művében foglalkozik az ember és a táj kapcsolatával, az utóbbi évek motívumai között pedig megjelent a "bárány", mely a tisztaságot, az őszinteséget, a szeretetet és az áldozatvállalást jelképezi. A tárlat valódi időutazás a nézők számára, hiszen Nagy Gábor valamennyi alkotói korszakát bemutatja a korai évektől egészen 2020-ig. A több mint 300 alkotás a REÖK összes kiállítóterét elfoglalja, a művek tematikus csoportokba szedve sorakoznak. Az első emeleten főként a grafikák, míg a második emeleten a festmények láthatók, ezt egészítik ki mindkét szinten a kisplasztikák. A kultúrpalota Nagy Gábor egyik személyes kedvencét, a Különös táj I. című alkotást is bemutatja, melyet a dél-franciaországi művésztelepen (Mirabel-ben) szerzett élményei inspiráltak. Az „Átkelés” csaknem három hónapig, 2021. január 3-ig tekinthető meg a Reök-palotában.



Szegedi Szabadtréti [2020.10.13.]