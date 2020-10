Kapcsolatok • Children of Distance Hallottad már? Children of Distance - Ha tudnád - videoklip, dalszöveg Megérkezett a Children of Distance - Ha tudnád című dala.



Children of Distance - Ha tudnád dalszöveg

Dalszöveg: Ha tudnád Refrén:

Ha tudnám mit hoz majd az élet,

Már nem is ugyanúgy élvezném,

Ha tudnám mit hoz még a sorsom,

Már nem is ugyanaz lennék,

Rég, rég, rég, rég, rég,

Nem is ugyanaz lennék,

Rég, rég, rég, rég, rég,

De én nem változtam még. Horus:

Ha visszapörgetnéd az életed egy nappal,

Megtennéd-e megint ha indulhatnál tiszta lappal.

Meginnád-e az utolsó felest, hogy ha tudod,

Hogy a hazafelé tartó úton mindened elbukod.

Látnál-e még valamit abban a barna lányban

Ha tudnád hogy lelép de ő volt a legjobb az ágyban.

Megbíznál-e még a legjobb barátodban újra,

Mikor az első alkalommal lelépett ha jött egy kurva.

Ha tudnád, hogy az életednek idő előtt vége,

Jó ember lennél-e vagy mindenki ellensége?

Én bűnbe esnék újra, ha elölről kezdeném,

De én nem leszek soha te, és te sem leszel én. Refrén Shady:

Ha tudnád hogy holnap lenne az utolsó napod

És minden, amit elnapoltál már nem pótolhatod

Akkor úgy néznél e tükörbe este, hogy nyugodtan aludnál

Mert beletettél mindent az életbe mit tudtál.

Hogy szerettél e szerelemmel, pont olyannal mintha,

Ő lenne a másik feled, de fontosabb volt mint te

Hogy szeretteid szeretted e, mert olyan volt a minta

Hogy a mosolyuk volt számodra a világ minden kincse

Mikor átlépted határaid és átszakadtak gátak

Átérezted milyen az mikor magad szabadnak láttad?

Én beismerem sok mindenre nem lehetek büszke

Bizony van sok olyan akadály, ami máig nincs leküzdve Refrén Carp-E:

Sokszor lepörgött a fejemben, hogy mit csinálnék másképp,

Hogy mit hinnék el másnak, vagy mit tennék meg másért,

Annyi szép emlék között, amit az ember átélt,

Ha újra írnának a srácok, vajon újra belevágnék?

Volt pár keserű pirula, amiket tudom, hogy mégegyszer bevennék,

Ha tudnám, hogy majd csalódok, vajon akkor is szeretnék?

Vajon búcsúznék-e úgy el, ha tudom utoljára látlak,

Megbízhatnék benned? Hívhatlak barátnak?

Ha nehéz helyzetbe kerülnénk, te mellettem állnál?

Vagy te lennél aki átver, és simán kihátrálnál?

Nem tudom, hogy mit tennék, ha minden válasz meglenne,

Egyben vagyok csak biztos, hogy nem lennék meglepve. [2020.10.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kotta gyűjtemény zongoristáknak kotta [2020.10.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu