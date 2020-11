Képgalériák • Puskás, a musical sajtótájékoztató Újra színpadon a Puskás musical! - képek a sajtótájékoztatóról Extra produkciókkal, új előadásokkal, ünnepi megemlékezéssel és letölthető stúdióalbummal tér vissza a színpadra a Puskás, a musical. A november 3-i sajtótájékoztatón a nyílt castingon kiválasztott új szereplőket is bemutatták. Az augusztusi előbemutatón nagy sikert aratott musicalt november 17. és 30. között újra láthatják a nézők az Erkel Színházban és november 25-én, a 6:3-as mérkőzés évfordulóján, Győrben. Szabó László producer kiemelte; „az előadások alatt kiemelten kezeljük a járványügyi előírások betartását, folyamatos fertőtlenítéssel és intézkedésekkel dolgoznak a kollégák azon, hogy a nézők biztonságban érezzék magukat. A társulat minden nehézséget és akadályt le akar küzdeni, mert nemcsak mi szerettük meg ezt az előadást, hanem a nézők is”. Szente Vajk rendező a Csárdáskirálynő bemutatójának párhuzamával élt. Az operettet 1916. november 3-án játszották először a Király Színházban. „Háborús időkben mutatták be az operettet és egy év alatt nagyjából 300 előadást tartottak. Egyszerűen így működik, minél zavarosabb egy történelmi időszak, annál jobban szüksége van az embereknek a kultúrára, az emberi léleknek arra, hogy ne csak a napi gondok terheljék. Szeretnénk, ha a Puskás musical a történelmi tartalma és mondanivalója mellett segítene a kulturális szórakoztatásban is.” Szöllősi György, a musical szakértője két aktuális dokumentumot mutatott be a sajtótájékoztatón. Bemutatta azt a faxüzenetet, amelyet a napokban nyolcvanéves Pelé küldött egykor, 2002-ben hetvenéves barátjának, Puskásnak, akit nagy példaképének nevezett, mint írta, nem csak játékosként csodálja, de emberként is nagyon nagyra tartja és hirdeti is ezt a véleményét világszerte. Szöllősi György idézett abból a magyar nyelvű írásos ajánlatból is, amellyel a szerdán, Budapesten fellépő világhírű Juventus hívta a játékosai sorába a húszéves Puskást 1947-ben, tetszőleges fizetést, 40 millió líra aláíráspénzt, házat, autót ígérve neki és azt, hogy az édesapja lehet az edző.



Az Erkel színházban az előadások napján “A magyar labdarúgás aranykora – Aranycsapat, Czibor, Kocsis, Kubala, Puskás” c. kiállítást lehet megtekinteni, erről Dr. Kovács Barnabás, volt barcelonai főkonzul beszélt a sajtótájékoztatón. A Puskás, a musical új, novemberi előadásai: Erkel Színház Budapest: 2020. november 17., kedd, 19:00: Puskás, a musical - A kezdőrúgás - kőszínházi díszbemutató

2020. november 18., szerda, 19:00: Puskás, a musical Plusz - dalok, táncok, próba, beszélgetés....

2020. november 19., csütörtök, 19:00: Puskás, a musical

2020. november 20., péntek, 19:00: Puskás, a musical

2020. november 21., szombat 15:00: Puskás, a musical

2020. november 21., szombat, 19:00: Puskás, a musical Plusz - dalok, táncok, próba, beszélgetés....

2020. november 22., vasárnap, 15:00, 19:00: Puskás, a musical (jegyelővétel az augusztus 20-i előbemutató jegyvásárlóinak)

2020. november 29., vasárnap, 15:00: Puskás, a musical

2020. november 29., vasárnap, 19:00: Puskás, a musical

2020. november 30., hétfő, 19.00: Puskás, a musical Audi Aréna, Győr:

2020. november 25., szerda, 15:00 és 19:00: Puskás, a musical – 6:3 emlékezete verzió



Jegyvásárlás A Puskás musical szereposztása: Puskás Ferenc: Veréb Tamás/Kocsis Dénes

Hunyadvári Erzsébet, Puskás Ferenc felesége: Kovács Gyopár/Simon Panna Bogi

Bozsik József: Fehér Tibor/Orth Péter

Vörös elvtárs: Szabó P. Szilveszter/Chajnóczki Balázs

Klára: Gubik Petra/Becz Bernadett

Czibor Zoltán: Ember Márk/Pesák Ádám

Farkas Mihály: Nagy Sándor/Nemcsák Károly

Östreicher Emil: Szerednyey Béla/Peller Károly

Sebes Gusztáv: Cseke Péter/Bakos-Kiss Gábor

Szepesi György: Harsányi Levente/Gundel Takács Gábor

Alfredo di Stefano: Nagy Balázs/Juhász Levente

Bíró Margit, Puskás Ferenc édesanyja: Náray Erika/Katz Zsófia

id. Purczeld Ferenc, Puskás Ferenc édesapja: Barabás Kiss Zoltán/Barát Attila

Puskás Anikó, Puskás Ferenc lánya: Deim Lorina

Grosics Gyula: Berettyán Nándor/Angler Balázs

Kocsis Sándor: Cseh Dávid Péter/Imre Roland

Zakariás József: Pásztor Ádám/Horváth Dániel

Budai László: Kovács Péter/Tarlós Ferenc

Lóránt Gyula: Illés Zoltán/Hermann Bertold

Hidegkuti Nándor: Solner Dániel

Buzánszky Jenő: Baranya Dávid/Lugosi Fábián

Lantos Mihály: Kovács Richárd/Kenyeres Bendegúz

Puskás musical Puskás, a musical sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra [2020.11.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps Shop/EMV chip writer software (DUM hangosítás/cucc [2020.11.05.]

Dumps.Services - Real Dumps Shop 2020 CD/MC/bakelit [2020.10.20.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu