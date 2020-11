Gyász! "Tragikus hírrel zárja évadát a Vidám Színpad!" Elhunyt Böröndi Tamás. A Vidám Színpad igazgatója 65 éves volt. A hivatalos közösségi oldalán tudatta a Vidám Színpad a szomorú hírt: hétfőn este elhunyt Böröndi Tamás. "Tragikus hírrel zárja évadát a Vidám Színpad!" Nevünkhöz méltatlan módon, szívünkben gyógyíthatatlan fájdalommal adjuk tudtára rajongóinak a felfoghatatlan hírt, hogy színházunk vezetője, az ország egyik legismertebb mosolygyártója BÖRÖNDI TAMÁS 65 éves korában, tegnap az esti órákban átadta lelkét az Úrnak! Gyászolja felesége Götz Anna, ikerlányai, 88 éves édesanyja, kollégái és azok a milliók, akiknek életében mosolyt csalt az arcára! Saját halottjának temetéséről később intézkedik a Vidám Színpad!" - olvasható a szinház közleményében. Böröndi Tamás 1980-ban színészként diplomázott Kazán István osztályában, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Színészi pályáját a debreceni Csokonai Színház társulatának tagjaként kezdte, mellette vendégművészként a Rock Színházban is szerepelt. A West Side Story című produkcióban Riff és Bernardo szerepét alakította. 1984-től a Fővárosi Operettszínházban, majd a Bodrogi Gyula által vezetett Vidám Színpadon játszott. 2002-től szabadfoglalkozású művészként dolgozott különböző társulatoknál (Karinthy Színház, Budaörsi Latinovits Színház, Kalocsai Színház). A Vidám Színpad 2013-tól új helyszínen, az óbudai Átrium EuroCenter bevásárlóközpontban tartja előadásait; Böröndi a társulat igazgatója. Korábban a Rock Színház musicalstúdiójában, majd az Arany 10 musicalstúdióban is zenés színészmesterséget tanított. A színház vezetése és a színészet mellett, díszlettervezéssel is foglalkozott. [2020.11.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps Shop/EMV chip writer software (DUM hangosítás/cucc [2020.11.05.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu