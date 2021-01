A Budapesti Operettszínház januárban számos új online-műsorral jelentkezik! Az új évben is folytatódik az Operett online! Januártól új szereposztással és bővülő repertoárral érkeznek házhoz a közönségkedvencek! Magas minőségű hang és képanyag, elsősoros színházi élmény! Nagy sikerrel indult az Operett online decemberben: A Csárdáskirálynő, az István a király, az Abigél és egy karácsonyi verses-táncos összeállítás közvetítésével több ezer nézőt ért el napi szinten a teátrum streaming-szolgáltatása. A színház különleges ajándékkal köszönte meg nézőinek az egész éves kitartást és hűséget: december 31-én nagyszabású szilveszteri gálát közvetített az Operett online, melyen a színház Musical-együttese, Balettegyüttese, Énekkara és Zenekara mellett a társulat több, mint negyven szólistája is fellépett. A legismertebb operett- és musicalslágerekben bővelkedő, bő kétórás műsor annyira magával ragadta a nézőket, hogy sokan egymás után többször is megnézték. A december 31-én közvetített Újévköszöntő gálára több, mint 12.500 regisztráció érkezett, így becslések szerint közel 50.000 néző láthatta a műsort. Az érdeklődés az Operettszínház facebook-oldalán is érezhető volt, mely decemberben több, mint egymillió embert ért el.



A színházak számára különösen nehéz helyzetet hozott a járvány második hulláma, melynek egyik jelensége az online eseményeken is "hallható" volt - vagyis épp, hogy nem volt hallható: Sok néző a hiányzó tapsokból érezte át, mekkora kihívást jelent az egész társulat számára üres nézőtér előtt, a szokásos nézői interakció nélkül játszani. Az Operettszínház művészeinek profizmusának köszönhetően maga a produkció semmit sem veszít értékéből, és ugyanúgy képes eufóriába hozni a nézőt, csak éppen otthon. Sokan virtuálisan, kommentek formájában küldték a tapsot, záporoztak a hálás visszajelzések nemcsak határon belülről: határon túli területekről, sőt, tengeren túlról is sokan követték az előadást. Többek között német, finn, brit, kanadai nézők is csatlakoztak a közös online-eseményhez. Az online színház egyik sajátossága, hogy a "színházba" járásnak új technikáját el kell sajátítani. Mind a társulat, mind a rajongók számára szokatlan és új kihívásokat rejt az internetes felület: az internetkapcsolat stabilitása, a különböző postafiókokba érkező megerősítő e-mailek, a megfelelő böngésző kiválasztása, kísérletezés a különböző okos-eszközökkel, az egész online-fizetési folyamat más nyelvezete sokak számára új volt. Az Operettszínház és az Interticket stábja együttesen mindent megtesz azért, hogy a néző minél gyorsabban és egyszerűbben élvezhesse otthonról az előadást, felkészült, segítőkész csapat munkatársai és az Operettszínház online csatornáin elérhető útmutatók segítenek az eligazodásban. A lezárásokkal az Operettszínház előzetesen meghirdetett évada is megváltozott:

A Mosoly országa 2021. január 29-re kitűzött bemutatóját a színház novemberre halasztja.

A jelenlegi állás szerint a 2021. március 29-i Nine musical-bemutató változatlan időpontban kerül színpadra.

2021. második felében még egy bemutatóval készül a Budapesti Operettszínház: A hegedűs a háztetőn várhatóan egy májusi előbemutató után nyáron lesz látható a Margitszigeti Szabadtéri színpadon, és ezt követően ősztől kerül repertoárra az Operettszínházban.



Nézői hűségét, kitartását a Budapesti Operettszínház további újabb magas minőségben közvetített előadásokkal hálálja meg. Tajtékos Dalok - Boris Vian revü

(Főbb szerepekben: Györgyi Anna, Gubik Petra, Földes Tamás, Kocsis Dénes)

Online premier 2021. január 15. 19:00 - 23:00 Abigél - új szereposztással!

(Főbb szerepekben: Kardffy Aisha, Mészáros Árpád Zsolt, Siménfalvy Ágota, Bardóczy Attila, Magócs Ottó, Füredi Nikolett, Bálint Ádám)

Online premier 2021. január 16. 19:00-23:00



János vitéz

(Főbb szerepekben: Dolhai Attila, Bordás Barbara, Erdős Attila, Földes Tamás, Fischl Mónika, Oszvald Marika)

Online premier 2021. január 22. 19:00-23:00

Szörényi - Bródy: István, a király - új szereposztással!

(Főbb szerepekben: Sándor Péter, Dolhai Attila, Siménfalvy Ágota, Szomor György, Kerényi Miklós Máté, Magócs Ottó)

Online premier 2021. január 29. 19:00-23:00

A Pendragon-legenda

(Főbb szerepekben: Kerényi Miklós Máté, Szomor György, Janza Kata, Pesák Ádám, Simon Panna Boglárka, Mészáros Árpád Zsolt)

Online premier 2021. február 5. 19:00-23:00



Budapesti Operettszínház [2021.01.11.] Megosztom: