Képes beszámoló - La Mancha lovagja a Budapesti Operettszínház színpadán Szeptember 11-12-13-án nagy sikerrel mutatta be a Budapesti Operettszínház a La Mancha lovagja muiscalt. A darabot hármas szereposztásban tekinthetik meg a nézők, legközelebb október 7-11-ig.

"Ha talán jobb lesz így a világ,

nem volt értelem nélkül a lét.

És a vérem nem hiába hullott

elértem a távoli célt!"



"Ha talán jobb lesz így a világ,

nem volt értelem nélkül a lét.

És a vérem nem hiába hullott

elértem a távoli célt!"



Talán soha nem volt akkora szükségünk Don Quijote idealizmusára és hitére, mint ebben az időszakban. A hosszú bezártság és a járványügyi helyzet miatt elhalasztott márciusi premier után lelkünkig hatolnak a darab költői mondatai, mindenki könnyebben átérzi a darab üzenetét, miszerint "a lélek, csak az segít tovább", a szeretet az, ami mindent jobbá varázsol, és hogy az élet keserű óráit könnyebb elviselni annak, aki meg tudja látni az öröm pillanatait. Színházunk missziója, hogy a La Mancha lovagja című előadással is felemelje a lelket, lenyűgöző színészi alakításokkal és izgalmas látványvilággal. Az eredeti musical 1965. november 22-én debütált a washingtoni Square Színházban. Az első európai bemutatót Madridban tartották, majd Londonban láthatta a közönség. Harmadik alkalommal 1971-ben, Budapesten mutatták be a nemes lovag gondolatébresztő történetét, éppen az Operettszínházban, akkor Darvas Ivánnal a címszerepben. Don Quijote szélmalomharca sokunk számára nem ismeretlen: a történet arra keresi a választ, hogy milyen lenne a világ, ha abban a szeretet, az elfogadás, a gyengédség és a szolidaritás uralkodna. Vajon mit tudunk kezdeni napjainkban a lovagi nemeslelkűséggel, tisztasággal, a lovagi eszményekkel? Netán az egész csak egy "Álom, mit nem láttak még!?" A középkori Don Quijote-történetet a La Mancha lovagja című musical szerzői egy keretjátékkal gazdagították. A darab főszereplője Cervantes. Ő játssza el Alonso Quijana nemest, aki maga Don Quijote. Így jelenik meg a színház a színházban. Az álom, a fantázia és valóság között ily módon összemosódó határt a Budapesti Operettszínház előadásában a díszlet emeli ki. Az áttetsző, a történet előrehaladtával különböző színekben, fényárban úszó üvegfelületek, akárcsak a tükröződések - melyekben néha önmagunkat is látjuk - mind azt erősítik, hogy Don Quijote utazása egyfajta transzcendens, belső utazás. Ebben az utazásban pedig a szeretet és a hit az, ami mindent átminősít: a sötét alakok színessé válnak, Aldonza pedig nem Aldonza, hanem Dulcinea, a fogadó pedig egy kastély.

Vincze Balázs rendező koncepciójában Don Quijote a mai kor embere lesz a Budapesti Operettszínház előadásában, aki bejárja az élet sötétebb és derűsebb oldalait, és a vizuális effektusokban gazdag látvány sem vonja el a figyelmet az előadásban fellépő művészek tehetsége elől. A darab üzenete akkor hatásos, ha ott lüktet benne őszintén, mély átéléssel a művész lelke. A szívszorító történetben jelen van a humor, a koreográfiában a játék, a váltakozó ritmusú spanyol zenei világ pedig visszarepít a fikció világába. Bolba Tamás karmestert idézve "Ennek a musicalnek az a sajátossága, hogy minden egyes song magában hordozza az aktuális tragikum és komikum lehetőségét, a darab üzenete dalokban is megfogalmazódik külön-külön. Minden egyes dal önálló életet él, és rövidsége ellenére nagyon mély rétegeket érint". Az előadás díszlettervezője, Erdős Júlia Luca kortalan díszletet álmodott meg, mely a mű mondanivalójára fókuszál. A tisztán tükröződő, fényvisszaverő felületek önmagunk bebörtönzött lelkületét vetítik ki. A jelmezkoncepció teret enged egy autoreflexív olvasatnak: Fekete Katalin jelmeztervező szerint "a történetben Cervantes az, aki Don Quijoteként Aldonzából Dulcineát, a Kormányzóból Fogadóst, a Hercegből- Tudóst ,"varázsol". "Jelmeztervezőként az motivált ebben a munkában, hogy az átalakulást, a mesébe vonódást segítsem egyszerűen és elegánsan. A történet előrehaladtával nem kerestem a színpadi realitást, a szükséges szereplő megjelenik átöltözéssel, jelmezváltással. Az eredeti kort megidéző ruhákat a képi költészet eszközeivel, a látványtervezővel egy átgondolt világba helyeztük." Don Quijote karaktere áttörve a sötétségen, kiábrándultságon, szeretetlenségen, emel, épít, vigasztal, fényt villant a sötétségbe, örömöt és az élet értelmét viszi oda, ahol nem jártunk még... A mai korban talán erre van a legnagyobb szükségük az embereknek. A darab minden korosztályhoz szól a mai kor problémáinak válaszkereső küzdelmeiben, utolsó sorait pedig hazavisszük magunkban: "Mi mindannyian La Mancha lovagjai vagyunk."

Jegyvásárlás

Szereposztás:



Don Quijote / Cervantes: Németh Attila, Nagy Lóránt, Homonnay Zsolt

Sancho: Serbán Attila, Sándor Péter, Kocsis Dénes, Kerényi Miklós Máté

Aldonza / Dulcinea: Nádasi Veronika, Dancs Annamari, Peller Anna

Herceg / Carrasco / Tükörlovag: Bálint Ádám, Gömöri András Máté, Angler Balázs

Kormányzó / Fogadós: Dézsy Szabó Gábor, Pálfalvy Attila, Petridisz Hrisztosz

Atya: Magócs Ottó, György-Rózsa Sándor, Mészáros Árpád Zsolt

Házvezetőnő: Kalocsai Zsuzsa, Sz. Nagy Ildikó, Vásári Mónika

Antónia: Vágó Zsuzsi, Füredi Nikolett, Fekete-Kovács Veronika

Borbély: Magócs Ottó, Imre Roland, Czikora István László

Pedro: Miklós Attila, Illés Zoltán

Kapitány: Aczél Gergő

La Mancha Lovagja képekben - klikk a fotóra Budapesti Operettszínház

