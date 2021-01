Online is elérhetővé válik a Szabadtéri Úrhatnám polgára A Szegedi Szabadtéri Játékok is csatlakozik a streaming szolgáltatást nyújtó intézményekhez. Az ország legnagyobb szabadtéri színháza elsőként nagysikerű Moliére-komédiáját, az Úrhatnám polgárt teszi online is hozzáférhetővé a közönség számára január 18-tól. Egy felkapaszkodott parvenü, aki mindent megtesz azért, hogy többnek lássák, mint ami valójában. Ismerős a történet? Moliére Úrhatnám polgára olyan örökérvényű emberi tulajdonságokat mutat be és tesz nevetségessé, mint a kapzsiság, a törtetés és a sznobizmus, így nem véletlen, hogy két évadon keresztül, 2018-ban és 2020-ban is elsöprő sikert aratott a Játékok nézői körében. A produkció uraskodó főhősét Balog József, „barátját” Dorante grófot Sorbán Csaba, míg Jourdain feleségét Sebők Maya alakítja. Jakab Tamás a filozófus-narrátor figuráját ölti magára, Barnák Lászlót az udvarló, Cléonte, Borsos Beátát a grófnő, Farkas Andreát, a szolgáló, míg Kosztolányi Józsefet Covielle, Cléonte inasa és a „vakvezető” szerepében láthatja a közönség. A Herczeg T. Tamás rendezte humorral teli komédiát nemcsak a népszerű szegedi színészekből álló szereplőgárda, de Parti Nagy Lajos utánozhatatlan nyelvi leleményei, Szirtes Edina „Mókus” különleges zenei világa, és a Bianca Imelda Jeremias által megálmodott látványos jelmezei is felejthetetlenné teszik. Alkalmazkodva a pandémia okozta helyzethez, a tervek szerint a jövőben több nagysikerű korábbi produkcióját streameli a Szabadtéri Játékok. Februárban pedig az intézmény által üzemeltett szegedi Reök-palotában debütál az Ájvonne, a berliminszki menyasszony című abszurd, melynek bemutatóját várhatóan szintén az online térben láthatják az érdeklődők. Az Úrhatnám polgár online előadása január 18. hétfő 19 órától, január 24. éjfélig érhető el, jegyek az online.jegy.hu oldalon válthatók.



