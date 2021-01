Ma adják át a Petőfi Zenei Díjakat Ma adják át a Petőfi Zenei Díjakat. Az esemény a Duna Televízióban 19 óra 35 perctől kétórás showműsor keretében látható. A Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV névadóját, Petőfi Sándort formázó szobrokat tizenkét kategóriában kapják a hazai könnyűzene legjobbjai, immár ötödik alkalommal. Az életműdíjat idén Horváth Charlie veheti át.

Az egyik legrangosabb magyar zenei díj átadójának 2016-os alapítása óta a VOLT, majd a Strand Fesztivál adott otthont. Az országos rádió és tévé nevével fémjelzett Petőfi Zenei Díjakat hagyományosan minden évben tízezres közönség előtt, élő adásban adták át, 2020-ban azonban a járvány miatt a Petőfi Zenei Díj gálája is elmaradt. A díjátadót most pótolják, biztonságos körülmények között, stúdióban.



A kétórás showban kilenc kategóriában hirdetik ki a 2020-as év legjobbjait. A nomináltakat a Petőfi Rádió egyéves játszási listája adta, a jelöltekre még tavaly tavasszal szavazhatott a közönség. A díjazottak közül néhány már egy ideje publikus: A Dal 2020 adásában adták át az év dalának és akusztikus dalának járó Petőfi Zenei Díjat Rácz Gergőnek és Orsovai Reninek, az év felfedezettjének, a Tortugának és A Dal 2020 legjobb dalszövegírójának, a Petőfi Zenei Díj dalszövegírói különdíjasának, Molnár Tamásnak.



A mai showműsor fellépői között lesz Presser Gábor, Nagy Feró, Frenreisz Károly, Pataky Attila, a Bagossy Brothers Company, Rúzsa Magdi és a Halott Pénz, a 15 éves Irie Maffia és a Kelemen Kabátban, mindannyian erre az alkalomra készült, egyedi produkcióval. Az adásban megemlékeznek a tavaly elhunyt Balázs Fecóról, Bergendy Istvánról, valamint az Omega két tagjáról, Benkő Lászlóról és Mihály Tamásról.

