Estas Tonne októberben koncertet ad a MOMKultban Az emberi észlelést, a kreativitást helyezi a középpontba Estas Tonne gitárvirtuóz, aki tavalyról idén őszre halasztott turnéja keretében október 21-én ad koncertet a fővárosi MOMKultban. A szervezők közleménye szerint a Vision című turnén az Ukrajna területéről származó művész műsorával spirituális tájképünk belső határait feszegeti. Estas Tonne úgy tartja, hogy a zene immateriális és megfoghatatlan művészeti ág, amely hatásosan tudja befolyásolni belső víziónkat.

A világjáró zenész 1975-ben az egykori Szovjetunióban született, nyolcévesen kezdett gitározni. 1990-ben családjával Izraelbe költözött, majd útja New Yorkba vitte, ahová egy héttel a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után érkezett meg. Megismerkedett Michael Shulman utcazenésszel, akivel fellépett a tragikus események kapcsán tartott megemlékezésen, és közös albumot is kiadtak.



Estas Tonne utcazenészként Mexikótól Indiáig sok helyen megfordult, ezért kapta a gipsy vagy modern trubadúr nevet. Úgy használja hangszerét, mintha egy teljes zenekar lenne. Hathúros akusztikus gitáron játszik pengető nélkül, a szólót ritmussal és sétáló basszussal kombinálja. A világ számos fesztiválján fellépett, 2014-ben Magyarországon is zenélt az Everness Fesztiválon.



"Történetet mesélni zenével, szöveg nélkül a kifejezés különleges módja. A hallgató saját maga hozhatja létre a neki megfelelő történetet anélkül, hogy a mesélő bármit is mondana. Persze kísérletezek dalokkal, versekkel és sztorikkal is. Ezek között vannak dolgok, amelyek már egyáltalán nem fontosak és van néhány, ami magától jön" - idézte a gitárost az MTI-hez eljuttatott ajánló.



A koncert a Fonó Budai Zeneház megbízásából lesz a MOMKultban október 21-én.

