Főnix: Új dalt készített Hauber Zsolt és Pálfalvy Attila Február végén jelenik meg az egykori Bonanza Banzai zeneszerzőjének, Hauber Zsoltnak és zenésztársának Pálfalvy Attilának, a Budapesti Operettszínház művészének legújabb közös szerzeménye, a Főnix. A dalhoz különleges videoklip is készült. Hauber Zsolt egy éve indított videó sorozatot saját YouTube csatornáján, ahol eddigi pályafutása legnépszerűbb szerzeményeit játssza újra. Az újrahangszerelt dalok Best I. címmel CD-n is megjelentetek. A legismertebb Bonanza Banzai slágereket Pálfalvy Attila, a Budapesti Operettszínház művésze énekli újra. Zsolt és Attila régóta dolgoznak együtt különböző zenei projekteken, első közös szerzeményük év elején jelent meg. Legújabb daluk, a Főnix február 28-án debütál, amihez klippet is forgattak. A közös alkotásról és az új dalról kérdeztem a két zenészt.



Attilával régóta ismeritek egymást, de csak idén januárban jelent meg az első közös dalotok. Mi tartott eddig, hogy egymásra találjatok?



„Úgy érzem, az életben minden pont akkor történik, amikor itt az ideje. Attilával több, mint egy évtizede ismerjük egymást, zenéltünk is együtt. A szorosabb alkotói együttműködésünket egyrészt a Hauber Zsolt újra játssza YouTube video-sorozatom és főként a Szívemben élsz dal megszületése és sikere kovácsolta össze. Így született meg az új szerzeményünk is.”



Február végén debütál a következő közös szerzeményetek, a Főnix. Milyen hangulatú lesz az új dal?



„Egy szál orgonával készült a dal alapja, erre született meg a rendkívül inspiráló és erőt sugárzó dalszöveg, amely ismét közös munkánk gyümölcse Attilával. A folyamatosan építkező és a végére egy drámai nagyzenekarral és kórussal kiteljesedő dal mindkettőnk életéből merít és optimizmusunkat és erőnket sugározza.”



Te írtad a zenét és Attilával közösen a szöveget. A két alkotó fázis teljesen különválik?



„A zeneszerzés során tudom mi lesz a dal címe és a refrén fő sorait és a témát is megadom, Attila ezt írja meg szép gondolatokkal összefűzve.” Főnix klipforgatás képekben - klikk a fotóra

A Főnix-hez klip is készült, aminek te vagy a rendezője, az operatőre és a vágója is. Melyik részét élvezed leginkább a munkafolyamatnak? „1996-től készítek klipeket producerként, de mindig én találtam ki a forgatókönyveket is. 2007-ben vettem egy kamerát, nekiültem és megtanultam a Final Cut Pro vágó programot, így egyszemélyes stábbá váltam. A Főnix képi világát színpadra képzeltem el és ebben Attila nagy segítségemre volt. Valójában ő a Főnix klip producere, hiszen a gyönyörű színházi helyszínt, a világítás- és hang-felelősöket, a fantasztikusan tehetséges két táncos szereplőt, Szabó Dórát és Kárpát Attilát, a Budapesti Operettszínház Musical Együttesének tagjait is ő kérte fel és szervezte meg. Jó érzés, hogy nem csak a dalainkban, hanem a klipekben is remekül együttműködünk. Maga a forgatás egy napot tett ki.



Minden részét szeretem a klip-készítésnek, a kreatív megálmodástól a fárasztó, de koncertélmény-szerű felvételeken és rendezésen át, a pillanatot, amikor a rögzített videoanyag a memóriakártyán a zsebembe kerül, mikor beimportálom a gépbe és megnézem az első jeleneteket, a vágás aprólékos sebészi munkáját és látni, ahogy elkezd összeállni maga a klip, majd a levezető momentum, „final cut” mikor az utolsó effektek és a szélesvászon rákerül. Ezek után természetesen a legizgalmasabb, hogy mit szólnak a nézők, hiszen voltaképpen a közönségnek készítjük videóinkat és az ő véleményük a legfontosabb!”



Zsolttal nagyjából 15 éve ismeritek egymást, dolgoztatok is már együtt. Közös dalotok azonban csak idén jelent meg. Milyen érzés Hauber zenére szöveget írni és azt el is énekelni?



„Igen, ismeretségünk régre nyúlik vissza, talán több is, mint 15 évre. Amikor a sorsom a színház felé, életem nagy vágya felé sodort és felkínálta azt a lehetőséget, hogy a Budapesti Operettszínházban szerepeljek, emlékszem, hogy Zsolttól kérdeztem; bele merjek-e vágni, van-e bennem elég ambíció, tehetség a színházhoz. Ő pozitívan erősítette bennem a zenés színházhoz, színjátszáshoz való attitűdöt. Ez 2004-ben volt.



Ebben az időszakban többször dolgoztunk együtt, pontosabban fogalmazva, többször kért fel éneklési feladatra az aktuális popzenei munkáihoz. Gondolok itt a Dosszié Repeat-re, vagy A világ végén című dalra (Hauber Zsolt - Hamvai P. G.). Igazán közös produktumra azonban eleddig nem került sor.

A 2020-as év új kihívással lépett elém. Zsolt elkezdte újragondolni, újrajátszani az elmúlt harminc évben általa megírt ismertebb dalait, slágereit, melyeket a YouTube csatornáján időről – időre, közszemlére is tett. Természetesen ezek között voltak Bonanza Banzai dalok is. Zsolt megkérdezte, hogy lenne e kedvem három Bonanza számot felénekelni. Nagy örömmel tettem. Ez a három dal fel is került Zsolt Best I. című lemezére.



Fantasztikus munkafolyamat volt, szó szerint félszavakból is megértettük egymást. Ennek a jó "műhelymunkának" az okozata lehetett, hogy 2020 decemberében elkészítettük első közös felvételünket, a Szívemben élsz című dalt. Melyhez pont december 31-én forgattunk videoklipet a jelenlegi helyzet lehetőségeihez mérten. Nagyon izgalmas volt ilyen formában először együttműködni.



Zsolt zenei világa mindig is nagyon tetszett. Különlegessége, líraisága, egyedisége, igényessége. Elküldte a dal alapját egy szövegrészlettel, amely azonnal inspiráló volt számomra. Kiegészítettem a dalszöveget, majd felénekeltem. Hamar kiderült, hogy mind lelkületben, érzetekben, munkamorálban közös az álláspontunk. Örülök, hogy éneklés tekintetében is instruálva vagyok, hogy megbeszéljük, mitől lesz még jobb, még markánsabb a dal. Ezt az érzetet, lelkületet megerősítette a következő közös alkotásunk eredménye, a Főnix című dal, melyhez nem oly rég forgattunk klipet. Az újrakezdésre, a felemelkedésre, a porból való újraéledésre szerintem nagyon sokan vágyunk. Természetesen átvitt értelemben.

Ajánlom szeretettel mindenkinek a mi Főnixünket!”



A klippremier Hauber Zsolt YouTube csatornáján 2021. február 28-án 20:00-kor lesz látható. Előtte, 19:30-tól élőben jelentkezik Zsolt és Attila. A közös alkotás tovább folytatódik, az év folyamán több Hauber – Pálfalvy szerzemény megjelenése van tervben.

A Best 2 lemez májusra várható, amin újabb Bonanza feldolgozások mellett más Hauber slágerek is helyet kapnak majd.



Zsolt és Attila gőzerővel készül első közös koncertjükre, ami szeptember 3-án az Akvárium Klub KisHalljában kerül megrendezésre.



