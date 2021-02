"Best" koncertre készül Hauber Zsolt



Hauber Zsolt igen termékeny évet tudhat maga mögött. 2020-ban megjelent számos új szerzeménye, újragondolta a legnagyobb slágereit, amikből egy CD-re valót meg is jelentetett. A régi Bonanza Banzai dalokat Pálfalvy Attila segítségével kelti újra életre, a közös munkából új szerzemények is születnek, tavasszal pedig koncertre készül az új formáció.



2020 februárjában Hauber Zsolt 30 aranylemezes, 5 platinalemezes, 4-szeres Mahasz-díjas és 2-szeres Petőfi Zenei díjas komoly- és könnyűzeneszerző videó sorozatot indított el Hauber Zsolt újra játssza címmel, melyben pályafutása, azaz 1987-től kezdve írt közismert dalainak zenéit mutatja be egy zeneszerző szemszögéből.

Az egy éve futó, közel 100 kisfilmből álló sorozatban az első Hauber szerzemény a Bonanza Banzai slágere, az Induljon a banzáj volt és ezt követték a Bonanza dalok tucatjai, amelyeknek zenéjét ő jegyzi. Párhuzamosan a videó-sorozattal Hauber Zsolt összegyűjtötte, újrahangszerelte és újrarögzítette a legismertebb Bonanza Banzai és más pop-slágereit, melyeknek zeneszerzője.



„Újrajátszás közben minden érzés előjött, az alkotás hangulata, a stúdiózás izgalma és a koncertek tapsvihara. Mámorító.” – mondta Zsolt, a munkafolyamatról.



A dalok közül kiemelkedik a Valami véget ért újragondolása, melyben a szerző, Hauber egy eredeti 100 éves Steinway zongorán adja elő új futamait. A varázs magával ragadó.



„A 100 éves Steinway zongorát a Károlyi Zongoraszalonban találtam és ott játszottam fel az új futamokat. Zsolti kisfiam és Mariann feleségem is elkísértek és átszellemülten hallgatták, ahogy ebből a csodás hangszerből felcsendülnek a hangok. Külön öröm, hogy közel van az Eötvös gimihez, ahol érettségiztem 1987-ben.” – mesélte Hauber.



A piano cover nézettsége húszezer felett jár. Bevallom, én órákig hallgatom, végtelenítve.

Számítottál ekkora sikerre?



A Valami véget ért sikerére számítottam, de a sok-sok szívet-melengető visszajelzés a Hauber Team-től külön öröm!”

Az újrahangszerelt Bonanza zenék több analóg hangzást kaptak, hiszen Zsolt a VSTI technológiának hála végre meg tud szólaltatni minden olyan szintetizátort, amelyre mindig is vágyott (Emulator, Oberheim, Moog, Yamaha Dx7, stb.).



Hiányzott anno ez a hangzásvilág az elkészült dalokból vagy a technika fejlődésével, kiteljesedésével érezted, hogy valami pluszt tudsz hozzátenni a régi szerzeményeidhez?



„Hiányzott ez a hangzás, főleg a basszus szekciókból, sok pluszt hoz a sok csúcskategóriás hangszer. Nagyon élvezem a technika nyújtotta lehetőségeket. A fantáziám szárnyal velük.”



Ezekkel és más Hauber pop-slágerekkel együtt Best CD-sorozatot indított el tavaly, melynek nyitánya a Best 1.

A zenei újra-alkotás mellett Pálfalvy Attila, a Budapesti Operettszínház állandó tagja, színész, énekes és aranylemezes zeneszerző énekelte fel az Induljon a banzáj, az 1984 és a Valami véget ért Bonanza slágereket.

Balássy Betty és Varga Feri, akikhez Hauber Zsoltot régi szakmai kapcsolat fűzi, pedig az Álomhajó, a Dübörög a ház és a Nyakig ér a holiday című dalokat.

A Best 1 lemezen szintén Hauber Zsolt szerzői munkái a Fresh slágerek; az Itt vagyunk, az Én is imádlak, a Félig ördög, félig angyal, stb. kaptak még helyet.

A lemez letölthető vagy megrendelhető a honlapról.

Tekintve, hogy Hauber Zsolt több, mint 100 kiadvány zenei anyagát írta eddig pályafutása során, hosszú lesz a Best sorozat, amelynek 2021-ben jelenik meg a 2. epizódja.



„A Best 2. terveim szerint idén májusra készül el. A Best 1-hez hasonlóan CD-n és online formában is elérhető lesz.” – mondta a várható megjelenésről a szerző.



Ezen is Pálfalvy Attila fogja a Bonanza Banzai dalokat előadni (Nincsen magyarázat, A szakadék), míg Balássy Betty és Varga Feri a Hauber-hez köthető dance dalokat (Te vagy a legjobb dolog a héten, Mr. Hóember, A filmünk véget ért) éneklik majd.



Pálfalvy Attila szeretete a Bonanza Banzai zenéi iránt tinédzser korától tart. A Bozai Benzolát Tribute zenekarban színpadon is énekelte őket számtalanszor.

Operettszínházi énekesi tapasztalatát kiaknázva tökéletesen adja elő a dalokat. A lelkesedés és profizmus jellemzi Attila előadását.



Hauber Zsolt és Pálfalvy Attila zenei kapcsolata 15 éve kezdődött, Attila számos Hauber project-ben énekelt és működött közre (Hauber Zs-Hamvai PG: A világ végen, Hauber ZS-Spigiboy: Dosszié repeat). A zenei kapcsolatból mára barátság lett és közös produkció született, melynek első darabja a Szívemben élsz című sláger.

A dalhoz videoklip is készült, népszerűsége gyorsan növekszik, két hét alatt több, mint tizennégyezres látogatottságot ért el YouTube-on. Érdekesség, hogy fekete-fehér és színes verzióban is megjelent.



„Attilával azt találtuk ki, hogy a Zene Tv-kben a színes klip, míg a közösségi médiában a fekete-fehér verzió lesz látható. Kis csavar. Szeretek olyan ötleteket megvalósítani, amit előttem senki nem tett!” – árulta el a koncepciót Zsolt.





Attila és Zsolt zeneileg teljesen egy húron pendülnek, így az együttműködés is remekül megy, olyannyira, hogy a szövegeket és a dallamokat is együtt írják, teljes összhangban.

A hangszerelés, a zenei alapok és a szövegötletek Zsolttól erednek, majd Attila bekapcsolódik, kidolgozza a szövegeket és az ének-dallamokat, ezután egyedi orgánumával felénekli a vokálokkal együtt, amikbe Zsolt is beszáll. Minden dalt egyetértésben fejeznek be és a klipeket is közös kreatív munkában készítik.



Nincs még egy olyan synth-pop és a mai elektronikus hangzásvilágot egyesítő zenei project, amely hasonló lenne, ami Hauber Zsolt egyedi líraian populáris zenei világa és Pálfalvy Attila karakteres és professzionális előadásában érvényesül és hat. A lelkes követőtábor hiánypótlónak tekinti a produkciót.

Újra divat lett a synth-pop vagy igazából sosem ment ki a divatból? Hat még rád a Bonanza Banzai szellemisége vagy teljesen új megközelítésben komponálsz?

„A synth-pop és a 80’s hangulata sem a zenében, sem a divatban nem múlik el szerintem soha. Szerencsés vagyok, hogy akkor voltam tinédzser, mikor a már porosodó rock-korszakot felfrissítette a 80-as évek new wave irányzata. Ez inspirált a zenei pályára, alkotásra. A Bonanza Banzai zenei világa jórészt én magam vagyok. Egy Hauber Zsolt szerzemény bármilyen stílusú is legyen mindig kicsit Bonanzás volt és lesz. Ilyet csak én tudok.”

Pálfalvy Attila sikeres operettszínházi pályafutása és színészi szerepei mellett zeneszerzéssel, hangszereléssel is foglalkozik, valamint tanult, profi dobos.



„Attilával mindent bevetünk, ő gitározik és dobol, énekel, szöveget ír, én zenélek, vokálozok és szövegötleteket adok. Ezek a koncertjeinken is láthatóak lesznek!” – mondta a közös munkáról Zsolt.



A második közös dal és klip, a Főnix, Attila színházi világába kalauzolja el a nézőt. A művészet öt világát ötvözik: zene, előadás, film, tánc, látvány mind egyesül egy videóban.



A készülő klipről Hauber elmondta:

„A Főnix dal elkészült, klipjét február elején forgatjuk. Márciusban mutatjuk be a klippel egy időben. Igen izgalmas a dal és a klip világa is. A drámai hangulatú zene és szöveg az újrakezdést és talpra-állást élteti, magunkat és közönségünket is biztatva. A videóban régi vágyam teljesül, egy táncművész páros készített koreográfiát a dalra és egy budapesti színház színpadán adják elő, valójában ez a klip vezérfonala. A művészi tánc és a balett nagy kedvencem, gyerekkoromban tucatszor láttam a Diótörőt és a Hattyúk tavát még a moszkvai Bolsoj-ban is, ami felejthetetlen. A Főnix lírai hangulatába tökéletesen illik a testjáték. Szeretem ötvözni a művészeti ágakat egy egésszé. Én többre értékelem a tetteket és gesztusokat a szavaknál.”



Hauber Zsolt és Pálfalvy Attila közös élő koncertre is készülnek, amely az Akvárium Klub Kishall termében kerül megrendezésre.

„A koncet-band Pálfalvy Attilából, Locsmándi Bence gitárosból és Hauber Zsolt-ból áll. Van saját fény és hang stábunk, akik az egyedi látvány és hangzás felelősei. A műsor Hauber szerzeményekből, Bonanza Banzai és Pálfalvy Attilával közös dalokból és instrumentális zenéimből áll.” – árulta el Zsolt.

A koncert tervezett időpontja: 2021. szeptember 3.



Friss infókért kövesd Hauber Zsolt Facebook oldalát vagy iratkozz fel YouTube csatornájára.





Audrey

[2021.01.31.]