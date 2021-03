Március 15. - Ünnepi koncertet ad a Csík zenekar az Akusztik Legendák színpadán Ünnepi koncertet ad a Csík Zenekar az Akusztik Legendák színpadán, a produkció március 14-én a Petőfi Rádióban hallható, március 15-én pedig az M2 Petőfi TV-n tekinthető meg - közölte az MTVA Sajtó Osztálya pénteken az MTI-vel. Mint írják, a nemzeti ünnep alkalmából több, a forradalomhoz és a szabadságharc szellemiségéhez illeszkedő dallammal is készül a zenekar. Ezen kívül 2020-ban izgalmas vállalkozásba fogott a zenekar.



Az együttes korábban még soha nem adott ki olyan lemezt, amely csak feldolgozásokat tartalmazott, ráadásul egy zenekar dalaiból válogatva. Tavaly júniusban rögzítették a kilenc dalt tartalmazó albumot, amelyen az LGT-kompozícióit muzsikálják abban az erős népzenei elemekkel átitatott hangzásvilágban, amely annyira jellemző rájuk. "A dal a miénk című lemez többek között abban különbözik más tribute-produkcióktól, hogy abban a megidézettek is közreműködtek. Az album anyagát 2020 tavasz végén kezdtük összerakni, amikor a koronavírus-járvány első hulláma után már ezt megtehettük együtt. Kicsit finomítottunk néhány korábbi verzión, volt, hogy kicseréltünk egy-egy akkordot, az anyagot pedig élőben játszottuk fel" - idézi a kommüniké Csík Jánost.



Az Akusztik Legendák színpadán Karácsony János James a vendégük, akivel több szerzeményt is előadnak. A koncert egyik különleges pillanatában a Loksi című 1980-as lemezről átemelt Áldd meg a dalt Csík-zenekarra szabott változatában a kalotaszegi hajnalit a szerző, Karácsony János énekli. A népdal felcsendülésekor az együttes ugyanazokat a harmóniákat játssza, amelyek az eredeti LGT-számban vannak. Az Akusztik Legendák koncerten ezen túl még több LGT-feldolgozással készülnek.



A koncertet március 14-én 22 órakor a Petőfi Rádióban, március 15-én 22:10-kor az M2 Petőfi TV-n mutatják be. MTI [2021.03.13.]