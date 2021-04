Pénteken folytatódik a Müpa Home sorozata Összművészeti előadásokkal folytatódik az Európai Hangversenytermek Szövetsége (ECHO) közvetítéssorozata a Müpa Home oldalon. A Müpa szerdai közleménye szerint a sort pénteken a Luxemburgi Filharmónia különleges párosítása indítja. Kamarazenekari koncertjükön a Kreisler Quartet jóvoltából Dvorák és Sosztakovics vonósnégyesei szólalnak meg, amelyekhez graffitiművészek biztosítják a vizuális aláfestést.

A barcelonai Palau de la Música Catalana is a vizualitást állítja párba a komolyzenével. Szombaton látható előadásukon Juan de la Rubia és Marco Mezquida Bach műveire improvizál zongorán és orgonán, miközben a háttérben Alba G. Corral katalán vizuális művész az ő zenéjükből inspirálódva teremti meg a koncert különleges látványvilágát.



A berlini Elbphilharmonie formabontó előadásán az ünnepelt koreográfus és a Berlini Állami Balett művészeti vezetője, Sasha Waltz és társulata az "Elphi" előcsarnokait táncolja körbe többek közt Bartók, Ligeti és Sosztakovics dallamaira.



A Müpa egyik legnépszerűbb előadását, a Non Solust közvetíti május 2-án a program részeként. A Recirquel produkciója már önmagában is forradalmi, hiszen Vági Bence az újcirkusz kifejezésvilágát a modern tánc felszabadító szellemiségével ötvözve egy teljesen új műfajt alkotott.



Az ECHO közvetítései megtekinthetőek a Müpa Facebook-oldalán.



Az Európai Hangversenytermek Szövetsége azzal a céllal jött létre, hogy a kontinens vezető hangversenytermei egymással összefogva segítsék a feltörekvő tehetségeket. Ez az együttműködés a járvány idején sem szűnt meg, csak az új körülményekhez alkalmazkodva átalakult. Az ECHO társintézményei ezúttal virtuálisan nyitják meg kapuikat, és minden alkalommal egy adott tematika alapján osztják meg egy-egy korábbi produkciójuk felvételét a közönséggel. [2021.04.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu