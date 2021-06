Kapcsolódó cikkek • Júliusban Campus Fesztivál 2021 Kapcsolatok • Campus Fesztivál Hivatalos: 18 év alattiak is részt vehetnek a Campuson Ismét jó hír a fesztiválozóknak, újabb enyhítésről döntött a kormány. Koronavírus ellen védett ember felügyelete alatt 18 év alattiak is részt vehetnek a zenés, táncos rendezvényeken - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az erről szóló kormányrendelet-módosítások kedden jelentek meg a Magyar Közlönyben. A hírt örömmel fogadta a Campus Fesztivált szervező csapat, ugyanis a debreceni fesztivál nagyon sok, családoknak szóló programot tartalmaz. „A Campus Fesztivált két év után, idén végre újra megszervezhetjük július végén.” – mondta Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató. „Mint mindenki, mi is nehéz időszakon vagyunk túl, éppen ezért egy olyan fesztivált szeretnénk szervezni, amely erőt és igazi kikapcsolódást ad a nehéz helyzet után.” A Campus 2021-ben országosan a legelső nagy hazai fesztivál lesz. 15 programhelyszínen, 200-nál is több zenés, kulturális program várható négy teljes napon át a debreceni Nagyerdőn. „Idén szabadtéri koncert helyszínekben gondolkodunk, fő szempont, hogy hosszú kihagyás után a teljes magyar zenei élvonalat újra vendégül láthassuk a Campuson.” – részletezte a főszervező az idei terveket. „A zenés programok mellett, különleges installációkkal, hangulatos dekorációkkal gondoljuk újra a fesztivál arculatát. Azt szeretnénk elérni, hogy már a fesztivál bejáratától egy barátságos környezetbe érkezzenek a fesztiválozók, elfeledjék az elmúlt időszak nehézségeit, a hétköznapok szürke monotonitását. Érezzék, hogy újra normális lett az életünk.”



Campus Fesztivál

