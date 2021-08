Jön a Balatoni Retro Láz 2021 Újra kitör a Balatoni Retro Láz 2021. augusztus 14–én Siófokon, a Plázson. Tudjuk a programodat 2021. augusztus 14-re! 10 órás megaparti a 90-es és 2000-es évek legnagyobb világsztárjaival a Balaton partján! Az év legnagyobb balatoni retro fesztiválja 2021-ben újra megrendezésre kerül Siófokon, a Plázson. Közkívánatra a fellépők között köszönthetjük a külföldi nagyágyút, a Sing Hallelujah előadóját, Dr Alban-t. A 90-es évek ikonikus alakja, a svéd fogorvos, élőben adja elő legnépszerűbb zenéit, amiket tudjuk, hogy ti is imádtok! Gyertek el és kiáltsuk együtt: It’s my life! Ahogy eddig is, úgy 2021-ben is profi tánckarral, egyedi tematikával és sok sok meglepetés elemmel várunk benneteket augusztus 14-én a Plázson! !!! 23:00 óra után afterparty 3 zenei stílussal, 3 helyszínen egészen reggelig !!!! Világsztár a színpadon! Dr Alban Érkeznek a korszak hazai képviselői is: Kozmix

Ámokfutók

Krisz Rudolf

UFO

Betty Love

Sterbinszky

Náksi

Erős vs. Spigiboy

Sipos F. Tamás

DJ Pégé Az est házigazdája: DJ André Mindenki ott lesz, te miért maradnál ki? "Minden, 2020-as Balatoni Retro Lázra vásárolt jegy automatikusan érvényes lesz a rendezvényre az új időpontban! Amennyiben jeggyel kapcsolatos kérdésetek van, kérjük, írjátok meg a jegy@tdf.hu email címre." - közölték a szervezők



