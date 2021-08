Kapcsolódó cikkek • Szórakoztat és tanít a Puskás című musical - képekben Kapcsolatok • Margitszigeti Szabadtéri Színpad Végtelen energia - Tesla musical a Margitszigeten A Margitszigeti Szabadtéri Színház még a szezon utolsó hónapjában, szeptemberben is jócskán tartogat meglepetéseket! A gazdag nyári szezont egy szintén sokszínű válogatással vezeti le a szabadtéri teátrum vezetése. Szeptember 3-án Magyarország egyik leglátványosabb musical show-jával, a Sebestyén Áron – Egressy Zoltán – Müller Péter Sziámi – Radó Denise alkotta csapat nagysikerű, produkciójával, a Teslával indul a hónap kínálata. A musical szabadtéri bemutatóját követően a Tóth testvérek Budapest Jazz Orchestrával közös produkciója, majd Caramel szimfonikus gálakoncertje és Lotfi Begi könnyűzenei válogatása igazi sztárparádéval, évadzáróként pedig a Zagar együttes fennállásának elmúlt húsz évében tett időutazása ad valódi tartalmas szórakozásra lehetőséget a Margitszigeti Színház nyárzáró programkínálatában.



Visszatérve a Végtelen energia musicalre, mely Nikola Tesla kalandos és a világjárta zseni életét hivatott bemutatni: Tudjuk vagy nem, de tény, hogy Tesla nélkül ma nem lenne fény az éjszakáinkban és számos más, ma is az életünket kiszolgáló, vagy a legtöbb feledésbe került találmánynak az életre hívójáról készült darab igazi hiánypótló produkció. A szerb származású, horvát területen születetett tudós, Nikola Tesla kétségtelenül minden idők egyik legkitűnőbb lángelméje, akinek gyakorlatilag minden gondolata és találmánya mind a mai napig életünk meghatározó része. „Tesla élete rendkívül hálás musical téma, mert nem csak egy nagyon egyedi fejlődéstörténeten, hanem egy a feszültséget szüntelenül fenntartó konfliktus sorozaton vezet minket végig. Nikola kelet-európai emberként indult el, Magyarországon is élt és dolgozott, onnan került Párizsba, majd Amerikába. A darabban kibontakozik Edisonnal való, barátságként indult, de Edison árulása miatt végül rivalizálásba torkollott kapcsolata, és megjelenik egy, a zenés műfajban szinte kötelező szerelmi szál is, nem banalitásként, hanem egy elszalasztott szerelemként, amit a férfi beáldoz az álmai és a tudomány oltárán.” – mondta a darab dalszövegírója és dramaturgja, Müller Péter Sziámi. A tudós életútjának tétre menő mozzanatai egytől egyig megelevenednek a színpadon ebben a grandiózus, lendületes előadásban, mely a ma rendelkezésre álló legkorszerűbb technikai elemek alkalmazásával teremti meg a korra és a különböző helyszínekre jellemző egyedi látványvilágot.



„Nagyon erős vizuális csapattal dolgoztunk együtt, akik a nagy ledfal adta lehetőségeknek köszönhetően egy lebilincselő, intenzív világot tudtak animálni, ami elég hangsúlyos eleme az előadásnak.” – emelte ki Müller, hozzátéve: „A musical ötletgazdája Vona Tibor producer volt, neki köszönhetően állt össze ez a nagyon jól együttműködő, megbízható csapat és született meg ez az egyedülálló musical show.” A Radó Denise által rendezett darab szövegkönyvét Egressy Zoltán, a dalszövegeket és a dramaturgiát Müller Péter Sziámi alkotta meg, az akrobatikus elemekkel fűszerezett koreográfiák Szabó Anikó munkáját dicsérik, melyek Kiss Márk jelmezeivel, és az Artisjus és Fonogram díjas Sebestyén Áron zenéivel kiegészülve, tökéletesen idézik meg a századforduló hangulatát. „Tesla utazásai a világban nagyon jó lehetőséget teremtenek, a tudós saját, belső világának legkülönbözőbb szemszögekből való bemutatására. Smiljantól, Prágán, Párizson és Budapesten át egészen Amerikáig kísérjük végig életének fontosabb mozzanatait, ötleteit, így nagyon sokféle zene és tánc elevenedik meg a színpadon, az egésznek amolyan egységes sokszínűséget kölcsönözve.” – mondta a dalszövegeket megálmodó dramaturg. A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon főbb szerepekben a kiváló Pesák Ádámot, Szabó Mátét, Békefi Viktóriát, Lux Ádámot, Janza Katát, Gerdesits Ferencet és Maday Gábort láthatjuk majd. A szabadtéri bemutatót minden korosztálynak kötelező megnézni, hiszen a Margitszigeti Színház előadásainak atmoszférája, környezete és az előadás látványa együttesen nyújt egyedül álló élményt, és csak egy alkalommal szeptember 3-án lesz látható a híres magyar tudósról készült zenés előadás. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház



