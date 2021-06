Szórakoztat és tanít a Puskás című musical - képekben Szente Vajk rendezésében a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is bemutatták a Puskás, a musicalt, amit legközelebb július 17-én és 18-án a szegedi Dóm téren láthat a közönség. A legismertebb magyar életéről készített előadás nem csak szórakozás terén nyújt maradandó élményt, hanem a magyarok történelmi tudását is bővítheti. Puskás Ferencről musicalt írni, elsőre merész vállalkozásnak tűnik. Fanyalgás és rajongás is lehet belőle, és még akkor is kérdés, hogyan lehet ezt jól megfogni? A Szente Vajk (rendező), Galambos Attila (szövegíró), Juhász Levente (zeneszerző) triónak úgy tűnik jól sikerült... A történet kezdete 1937. Kispest, ahol két kisrác nem csak egymással köt jó barátságot, hanem a focival is: Bozsik József, akit Cucunak (Fehér Tibor / Orth Péter) becéznek és Puskás Ferenc, becenevén Öcsi (Veréb Tamás / Kocsis Dénes). Bozsik betöltötte a tizenkettőt, így a Kispesti AC leigazolja őt a kölyökcsapatába. Puskás ezt hallva akcióba lendül és addig könyörög a klub intézőjének, amíg hamis igazolással, Kovács Miklós néven be nem veszik őt is a csapatba. Mindenük a foci, de kirobban a második világháború, Budapestet bombázzák. A srácok időközben felnőttek, Puskás és Bozsik immár a Kispest felnőtt csapatának a tagjai és meg sem állnak a válogatottságig. Válogatottságtól a halhatatlanságig Puskás 1945-ben, mindössze 18 évesen kerül be a nemzeti csapatba, amit rögtön góllal, sőt gólokkal hálál meg. Elindul a halhatatlanság útján, bár ő ezt akkor, még nem sejtette. Csak egy egyszerű, csupaszív, ám a rendszer felé kissé pimasz srác volt. A darab felidézi az 1952-es helsinki olimpiát, ahol az Aranycsapat összeállt, a híres londoni 6:3-at a Wembley Stadionból és persze az elmaradhatatlan berni döntőt. Az 1954-es világbajnokság, ami ennyi év távlatából is azt idézi fel a magyarokban, hogy nem sikerült... Magyarország sosem nyert futball világbajnokságot. 1954-ben voltunk hozzá a legközelebb, azóta viszont egyre távolabb (még akkor is, ha a jelenlegi Európa-bajnokságon már pontot szereztünk).



A musical erőssége, hogy nem csak Puskásra koncentrál. Az Aranycsapat minden tagja kap egy kis fényt, olyan helyzetekkel és információkkal, amiről egy átlag magyar eddig nem is tudott. Kiemelkedik Czibor Zoltán (Ember Márk / Pesák Ádám) karaktere, a kissé különc, verseket olvasó focistáé. Hozzá kapcsolódik a darab egyik legdrámaibb jelene és dala is, ami azonnal megérinti a nézőközönséget. De megismerjük Puskás szüleit, a feleségét Erzsébetet (Kovács Gyopár), a lányát, Anikót (Deim Lorina), és mindazt a közeget, amely az 1950-es évek Magyarországát jellemezte. Puskás, a muiscal előadás a Margitszigeti Színházban képekben - klikk a fotóra Még képek

Puskás, a muiscal előadás a Margitszigeti Színházban próba képekben - klikk a fotóra Valóságból és a félelemkeltésből jeles A darab szereplői - két kivétellel, Klára (Gubik Petra / Becz Bernadett) és Vörös elvtárs (Szabó P. Szilveszter / Chajnócki Balázs) alakját kivéve - mindannyian valós, egykor élt személyek, akik mindent úgy tesznek, ahogy azt a valóságban is tették. A rendszert képviselve jelentős szerepe van a darabban Farkas Mihálynak (Nagy Sándor / Nemcsák Károly), aki Vörös elvtárs segítségével megpróbálja beszervezni besúgónak Öcsit, sikertelenül. Farkas karaktere egyszerre félelmetes és mosolyogtató, ha úgy tetszik – és mivel musicaleknél ez megszokott – ő a főgonosz. Érdekes bepillantást nyerni, hogyan akarja a hatalom elérni, a csapat győzelmein keresztül azt, hogy a nép boldog és szorgos legyen. Farkasnak komoly beszélgetései vannak a csapat edzőjével, Sebes Gusztávval (Cseke Péter / Bakos-Kiss Gábor). Így az a valósághű jelenet sem maradt ki, amelyben Sebes „megígéri” Farkasnak, hogy meg fogják verni az angolokat a Wembleyben... Nem nagyon volt más választása. Puskásra sokan és sokszor sütötték rá a „hazaáruló” bélyeget, amiért 1956 után elhagyta az országot. De vajon mennyien tudják, hogy ő ezt nem így akarta. Elmenekülni a hazájából számára felért a halálos ítélettel. Amit aztán még fokozott az is, hogy eltiltották a futballtól. Két évig nem volt önmaga, majd a Real Madrid leszerződtette és újra ott lehetett, ahova mindig is vágyott: a pályán. Az előadás vége méltó tiszteletadás az Aranycsapat hőseinek. Egy kordokumentum, amelynek kicsit még részesei lehettünk, a mindennapokban és a darabon keresztül is. A Puskás, a musicalt kettős szereposztásban játsszák. Jegyvásárlás



M. Adri

