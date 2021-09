Nézd meg online Dolhai Attila együttesének imaestjét A XV. Ars Sacra Fesztivál keretében a MAGnificat együttes szeptember 7-én, kedden este 19.30-kor zenés imaestet tartanak Budapesten, az Egyetemi templomban. Elmélkedésekkel és tanúságtételével Csókay András segíti a résztvevőket az elmélyülésben. A XV. Ars Sacra Fesztivál keretében a MAGnificat együttes – Varga Mónika dicsőítésvezető, Lambert Attila, főállásban a Magyar Kurír fotósa és Dolhai Attila színész, musicalénekes és zenészbarátaik – szeptember 7-én, kedden este 19.30-kor zenés imaestet tartanak Budapesten, az Egyetemi templomban. Elmélkedésekkel és tanúságtételével Csókay András segíti a résztvevőket az elmélyülésben. Zenekaruk létrejöttét a pandémiában teljesített első közös szolgálatuk inspirálta, azóta a kistarcsai templomban és az Angyalföldi Szent Mihály-plébániatemplomban is zenélnek, Pál Feri atya szentmiséin. Az együttes lassacskán héttagú zenekarrá bővült. Az imaest különlegessége, hogy a profi énekes Dolhai Attila a nagyközönség előtt is bemutatkozik dicsőítő zenészként, amely oldaláról eddig nem volt ismert. Lambert Attila és Varga Mónika a legendás, az országúti ferenceseknél évtizedek óta muzsikáló Boanergész együttes hagyományát képviselő-továbbvivő zenészek, ami az átélt hit erejével és az Istenhez tartozás magától értetődő voltával ruházza fel dalaikat. A lelki elmélyülést a világhírű orvos, Csókay András hitéről tanúskodó gondolatai segítik. A különleges imaestet, amelyen az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus két hírnöke – Dolhai Attila és Csókay András – is szerepet vállal, a Magyar Kurír YouTube-csatornáján és az együttes Facebook-oldalán is élőben követhetik. További információk: facebook.com/magzenekar [2021.09.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu