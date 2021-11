Müller Péter Sziámi and Friends zenekar & vendégeik - LEONARD COHEN EST pénteken A műsorban a kortárs magyar művészeti élet egyik legeredetibb, legextravagánsabb alakja, Müller Péter Sziámi és vendégei a nagy kanadai énekes és dalszövegíró, Leonard Cohen emléke előtt tisztelegnek a művész legemlékezetesebb dalaival. „A dalokért oda kell elmenni, ahol a dalok vannak.” (Leonard Cohen) Sziámi és barátai Leonard Cohen legjobb dalaival évekkel ezelőtt először Az Élet Menete Alapítvány felkérésére léptek fel a Dohány utcai zsinagógában, és a koncert olyan sikert aratott, hogy a válogatást később az országban számos helyszínen bemutatták. Budapesten a közönség utoljára 2016-ban láthatta a produkciót a Kongresszusi Központban. Miért éppen Leonard Cohen? Mert Müller Péter Sziámi különösen nagyra becsüli. Zseniális dalszövegírónak, sőt, költőnek tartja, aki szerinte ugyanúgy megérdemelte volna az irodalmi Nobel-díjat, mint Bob Dylan. Sziáminak egyébként volt szerencséje Cohent élőben is látni és hallani, ugyanis 2008-ban ott volt a művész kései korszakának egyik legemlékezetesebb koncertjén, a londoni O2 Arénában. Cohen szövegei ezúttal magyarul szólalnak majd meg remek tolmácsolásban. 2021.11.20. péntek, 20:30, Kós Károly Művelődési Ház [2021.11.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu