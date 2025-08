A The JUICE zenekar a csúcsra tör! Egészen pontosan a pécsi hegyek csúcsaira, méghozzá motorral! A rockzenekar, amely a funktól a bluesig igazán otthonosan mozog, egy fantasztikus bulit adott a sokszáz motorost felvonultató Dél-Dunántúli Motoros Egyesület rendezvényén. A zenekar ezer szállal kötődik a motorozáshoz, ezért a legújabb dalukat is ez ihlette.





A blues fesztiválokon is egyre népszerűbb zenekar a közeljövőben több magyar nyelvű dalt és különlegesen egyedi őszi koncertszezont ígér. Manapság már kuriózum, de a The Juice zenekar nem használ semmilyen gépet, az összes hang 100 százalékban élő! Legközelebb élőben augusztus 20-án láthatjuk őket Kőbányán, az Óhegy Parkban, ahol a Roadis felcsendül. 18 órakor kezdenek, így a tüzijátékre mindenki odaér! A programra ingyenesa belépés. [2025.08.01.]