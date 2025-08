Kapcsolatok • ByeAlex & Slepp ByeAlex új dala egyszerre szíven üt és tükörbe nézet Alig egy nap alatt közel 180 ezres nézettséget pörgött fel ByeAlex és a Slepp legfrissebb száma, „Az én országom” – és a kommentekből kiolvasható: nem mindennapi dal született. A zene (Alex, Somogyvári, Schnellbach) és a személyes, erőteljes szöveg (Alex tollából) olyan társadalmi és érzelmi húrokat penget, amire magyar zenében ritkán látni példát. Miért ilyen erős a dal visszhangja?

A rajongók szerint a szám egyszerre önt tükröt a jelen Magyarországának és üzen a magyarság örök, hol reményteli, hol fájó lélekrétegeiről: „Lehet mulat a magyar, de mégis szomorú a lelke” – idézik többen, tökéletesnek nevezve a találatot. Sokan egyenesen az utóbbi évek egyik legjobb magyar dalszövegét látják benne, amely nem divatból szólal meg a rendszert bírálva, hanem a kiábrándultak és változást akarók hangján – „Aki most felszólal, az nem hősködik, csak teszi, amit a lelkiismerete diktál. Ez most már felelősség.” Nem kevesen érzik úgy, hogy a dal koncerteken is generációkat fog összefogni: „Sírva fogunk erre bulizni a koncerteken.” Politikai felhang? Sokan inkább magyarságtudatot, őszinte érzelemábrázolást érzékelnek: „Ez egy egyszerű magyarságról szóló dal egy úgymond évezredek óta tartó tradíció, hogy a magyarok szíve mindig szomorú!” A vizuál és a dal hangulata is telibe talál

A Kis herceges és macskás látványvilágot, Leho visualizer munkáját is dicsérik, ami a dalszöveg mellett a melankolikus, mégis reménykereső hangulatot erősíti. A legaktívabb hozzászólók között szinte konszenzus: ez a dal igazi tükör, amelybe nehéz úgy belenézni, hogy ne éreznénk: „Ez az én országom, nekem nincsen másom…” Összefoglalva:

ByeAlex most nemcsak új dalt írt, hanem szinte országos érzelmi hullámot indított el: a megindítóan őszinte szöveg és a letisztult zene egyszerre ad kapaszkodót, kiáltványt és közös himnuszt mindazoknak, akik nem akarják csendben nézni a jelen kihívásait. A kommentek tanúsága szerint, aki hallotta, nem felejti – és valószínűleg együtt énekli majd a koncerteken: „Ez az én országom…”



