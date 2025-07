Dzsúdló Tokaj Fesztiválkatlan koncert 2025 - Jegyek, infók, élmény A fiatal, markáns hangú Dzsúdló 2025. október 3-án a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok egyik legnagyobb attrakciójaként lép fel a Tokaj Fesztiválkatlan nagy színpadán. Az esemény különleges hangulattal, egyedi zenével és felejthetetlen élményekkel várja a rajongókat Tokajban! Jegyek itt Miért érdemes Dzsúdló tokaji koncertjére ellátogatni? Különleges helyszín: A Tokaj Fesztiválkatlan egyedülálló atmoszférát biztosít, amely tökéletesen illik Dzsúdló szókimondó, modern stílusához.

Szüreti Napok hangulat: A koncert a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok keretében kerül megrendezésre, így a zenei élmény mellé igazi fesztiválhangulat, gasztronómiai és kulturális programok társulnak.

Friss slágerek és élő show: Dzsúdló sajátos hangulatú dalai élőben még intenzívebbek, a koncerten a legnagyobb slágerek és újdonságok is felcsendülnek.

Dzsúdló sajátos hangulatú dalai élőben még intenzívebbek, a koncerten a legnagyobb slágerek és újdonságok is felcsendülnek. Fiatalos közönség, energikus előadás: Az előadó gyorsan vált a magyar zenei élet meghatározó alakjává, koncertjei mindig energikusak, közvetlenek és magával ragadóak. Koncert részletek – Dzsúdló Tokaj 2025 Dátum: 2025. október 3. (péntek)

2025. október 3. (péntek) Helyszín: Tokaj Fesztiválkatlan Nagyszínpad (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 2.)

Tokaj Fesztiválkatlan Nagyszínpad (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 2.) Program: Dzsúdló koncertje a Tokaji Szüreti Napok keretében

Jegyvásárlás és hasznos tippek

Megközelítés: A Fesztiválkatlan Tokaj központjától könnyen elérhető, parkolási lehetőség és tömegközlekedési kapcsolatok is adottak.

A Fesztiválkatlan Tokaj központjától könnyen elérhető, parkolási lehetőség és tömegközlekedési kapcsolatok is adottak. Fesztiválprogram: A koncert mellett érdemes a Szüreti Napok további programjait is felfedezni: bor- és gasztroélmények, kézműves vásár, családi programok várják a látogatókat. Dzsúdló – a magyar zenei élet fiatal sztárja Dzsúdló szókimondó, sajátos hangulatú dalai gyorsan népszerűvé tették a fiatal előadót.

Az élő fellépéseken mindig különleges atmoszférát teremt, amelyet a Tokaji Fesztiválkatlanban is garantáltan átélhetsz.

Koncertjein a legnagyobb slágerek mellett új dalok is felcsendülnek, így minden rajongó számára felejthetetlen élményt nyújt. [2025.07.13.]