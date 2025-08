Desh klipje mindent letarolt: "Vinnipu" - Micimackó elszabadult, a magyar YouTube megőrült Letarolta a YouTube-ot Desh legújabb száma, a „Vinnipu”: május 11-e óta már több mint 5,9 millió megtekintésnél jár, ezzel stabilan őrzi helyét a legnépszerűbb magyar zenei videók toplistáján. A kommentelők egy emberként dicsérik a klip látványvilágát, ami szerintük legalább annyira ütős, mint maga a zene – és tényleg, ilyen vizuális őrületet ritkán látni a hazai mezőnyben. Micimackó újratöltve – de nem a mesében! A „Vinnipu” klipje egy kaotikus, minden ízében provokatív és vicces vizuális lavinát zúdít a nézőkre: látványosan elengedett fantázia, táncoslányok, bevállalós poénok és egy jó adag animációs geg minden mennyiségben. Sokan Micimackó-párhuzamokat hoznak: „Desh = Micimackó” – írják többen nevetve, mások szerint viszont ez a „Micimackó” egészen más tészta, és sokkal vadabb, mint a mesekönyvben. A kommentelők nem spórolnak a dicsérettel: „Beteg a klip, de nagyon profi. Gratulálok!”

„Szerintem többet dolgoztak a klipen, mint a zenén!”

„Ha ilyen lett volna a Teletabi, akkor néztem volna!”

„Végre egy jó videóklip magyar zenészektől, ez ritka!”

„Csurogjon az a szájbabaszott akác, gyerekek!!” Sokan azt is megjegyzik, hogy a klip minősége kiemelkedő, a magyar klipgyártásban Deshék most tényleg szintet léptek: ez a produkció megmozdítja nemcsak a közönséget, hanem a szakmai elismeréseket is. A zene tapad, a beat pörög

A zenét maga Desh és Somogyvári Dániel jegyzi, a dalt pedig hatalmas bulizenének, igazi nyárindító slágernek tartják rengetegen – azok is, akik elsőre szokatlannak vagy túl vadnak érzik, hamar rákapnak: „Első hallgatásra szörnyűnek tűnt, de nem adtam fel. Azóta csak ezt hallgatom” – írja egy hozzászóló. A magyar mellett külföldi kommentek is sokasodnak – a nonverbális energia működik: „Don’t understand any word, but the beat is fire” – üzenik sokan, akik a hangulatra, ritmusra, vizuális robbanásra kattannak rá. Miért ekkora siker?

A „Vinnipu” egyszerűen mindent bedob: pimasz, látványos, elsőre provokatív és közben totális szórakoztató hekkelése a műfajnak. Desh tudatosan játssza ki a közönség figyelmét: hol nevetést csal, hol botránkoztat, de mindvégig magas színvonalon hozza a formáját. A „Vinnipu” nemcsak a nyári partyk kötelező darabja, hanem a magyar klipgyártás egyik legőrültebb – és legkreatívabb – húzása is lett. Ha a nézettségi robbanás mögött keresed a titkot, a válasz: bátrabb, provokatívabb, viccesebb és színesebb, mint amit megszoktunk – és a kommentelők szerint pont erre van most szükség! [2025.08.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.07.29.]

