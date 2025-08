Kimaradás van - Mario & Ferike új klipje felrobbantotta a YouTube-ot! Nézd meg, miért imádják ennyien a párost! Alig egy hét alatt több mint 750 ezres nézettséget gyűjtött be Mario & Ferike legújabb dalához készült „Kimaradás van” klip, amivel szó szerint tarolnak a YouTube-on. A kommentek alapján a rajongók odavannak a duóért: „Geci, ez a Feri ez nagyon jól énekel”, írja az egyik hozzászóló, míg többen kiemelik a Ferike karakterét: „Ferike mekkora forma, de szeretem!”, „Feri tiszta R.Kelly vibe!” Vannak, akik szerint most „oda lett vágva az irigy madaraknak is” ezzel a számmal, mások pedig már össze is hasonlítják a produkciót más előadókkal: „Na, így kell klipet csinálni, nem úgy mint a Joci meg Márkó!” A dal refrénje egyesek szerint „halálos”, sőt, többen is megjegyzik: „Mi az a refrén, te jó Isten! Nagyok vagytok, mint mindig!”. A közönség imádja Ferikét zenében és fodrászként is – utóbbi karrierjét is többen megemlítik viccesen a kommentszekcióban. A magyar YouTube-on most mindenki erről beszél – te hallottad már? Nem érdemes kimaradni ebből a buliból – nézd vagy hallgasd meg Mario & Ferike „Kimaradás van” klipjét, ha kíváncsi vagy, mitől őrülnek meg most ennyien a neten!



