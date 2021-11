Híres énekesek és a szakálldivat Az arcszőrzet és az arcápolás manapság elengedhetetlen a hollywoodi hírességek körében. A megfelelő forma kiválasztása megváltoztathatja megjelenést, és hihetetlenül dögös megjelenést kölcsönöz. Dr. Rick Harms viselkedéskutató szerint egy időben az énekesek és színészek szinte kötelezően mindig leborotválták az arcukat, hogy megnyerjék a kiszemelt projektet. Viszont ezek az idők elmúltak - az arcszőrzet rendkívül népszerű lett, és feltehetőleg egy jó darabig ez így is marad. Ahhoz, hogy a szakáll jól nézzen ki, elengedhetetlen az ápoló kozmetikumok és eszközök használata. Ha egyenletes hosszúságú szálakat szeretnénk szakállvágó, a nagyon precíz vágásokhoz pedig borotva szükséges. A kialakított forma fenntartása érdekében a MAKEUP webáruházban számos szakállformázó termék áll rendelkezésre, hogy a szakáll puha és rugalmas maradjon. Mit ajánlanak a hírességek? Enrique Iglesias karina-lam.ru A latin-amerikai popsztár, Enrique Iglesias szereti időről-időre felfrissíteni megjelenését, viszont mindig a természetesség elve mellett dönt: olykor teljes arcszőrzettel, máskor egy egyszerű kecskeszakállal mutatkozik. Justin Timberlake independent.co.uk A londoni stylist-ok szerint Timberlake frizurájához mérve tökéletes szakállhosszal rendelkezik. Ehhez viszont nem elég egy borotva, hiszen a bajusz vagy a szakáll csak úgy lehet igazi, ha megfelelő arcápolás áll a háttérben. Válaszd ki a bőrtípusodnak megfelelő hidratáló arckrémet, illetve szükség lesz szakállápoló kozmetikumra is. Zayn Malik mtv.com A One Direction egykori énekese is kedvelte a vékony kecskeszakállt, amihez valóban nem kell sok erőfeszítés, és nagyon jól néz ki hosszabb hajjal. Ha pedig olyan stílusra vágysz, amely egyáltalán nem igényel erőfeszítést, próbáld ki a Zayn által kedvelt tarlós szakállt. Nincs más dolgod, mint hátradőlni és megvárni, míg megnő az arcszőrzet, majd időnként szakállvágóval egyenletesre vágni. Hogyan válaszd ki a számodra ideális formát? Rövid haj: általában a hosszabb, vastagabb szakáll illik. Közepes: bármilyen szakállhosszúsághoz passzol. A kulcs az, hogy arcszőrzet jól ápolt és rendezett legyen. Ellenkező esetben könnyen úgy tűnhet, mintha nem törődnénk az arcunkkal, ami nem túl vonzó. Hosszú haj: A rövidebb szakáll általában megfelelőbb: pozitív módon kiemeli az előnyöket, és itt is kiemelten fontos a gondozás! Kopasz: Semmi sem bizonyíthatja a magabiztosságot jobban, mint egy kopasz férfi hosszú szakállal. Növeszd meg bátran, hiszen kivételesen jól mutat! A szakáll valóban extra dögössé teheti megjelenést. Ne feledd, hogy a választás a különféle arcszőrzet-stílusok közül nagymértékben függ a arcod alakjától és attól, mennyire sűrűn nő a szőrzet! [2021.11.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu