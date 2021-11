Halasztásra kerül a budapesti Nightwish koncert Az egyre romló európai járványhelyzet és a kapcsolódó szigorítások miatt a Nightwish halasztani kényszerül a pár hete még megtarthatónak ítélt idei fellépéseit, így a budapesti koncertet is. Az új időpont 2022. december 20., a helyszín továbbra is a Papp László Budapest Sportaréna. Változik a vendégzenekarok köre: a Sonata Arctica helyett a Beast In Black játszik majd, a Turmion Kätilöt szereplése változatlan. A megváltozott időpontra a korábban vásárolt jegyek érvényesek maradnak, vagy 2021. december 22-ig visszaválthatók. A Ticketportal Hungary információi a visszaváltás folyamatáról: A koncertre korábban már megváltott jegyek automatikusan érvényesek az új időpontra, akinek nem felel meg az új dátum, visszaváltási kérelmét 2021. december 22-én éjfélig küldje el a ticketportal@ticketportal.hu e-mail címre. Online történt jegyvásárlás esetén kérjük a vásárláskor megadott e-mail címet tüntesse fel a levélben. Amennyiben személyesen vásárolta a jegyét, a visszaváltáshoz az alábbiakra lesz szükség: - a jegy beazonosításához a jegyről teljes és éles képre

- a mínuszos összegű számla kiállításához címre és névre

- bankszámla számra és a számlához tartozó névre, melyre az összeget szeretné megkapni FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. Az adatok feldolgozása és a visszautalások folyamatosan, a kért adatok megküldését követően 30 napos határidővel, történnek majd, addig is szíves türelmüket kérjük. [2021.11.23.]