November 30-án érkezik Budapestre a Nightwish

Lassan már hagyománnyá válik, hogy az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb metál zenekara, a Nightwish a Papp László Budapest Sportarénában várja a hazai rajongókat egy-egy nagyszabású koncertre. Így lesz ez végre 2021. november 30-án is. A finn szimfonikus metál nagyágyúi a Sonata Arcticta és a Turmion Kätilöt kíséretében érkeznek hazánkba.

A tervek szerint novemberben megvalósul a Nightwish budapesti koncertje!



A Nightwish a minap megerősítette: megtartja meghirdetett koncertjeit Európa azon városaiban, ahol ezt a járványhelyzet és a védekezési intézkedések lehetővé teszik.



Így Oslo után Budapest a második helyszín, ahol megerősítést nyert a finn zenekar fellépése.

A vendégzenekarként bejelentett Amorphis azonban nem tudja vállalni a fellépést, így helyettük a Sonata Arctica egy igazi metál bulival melegíti be a közönséget november 30-án, a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a Turmion Kätilöt is színpadra lép.



A budapesti koncert időpontja korábban kétszer is változott a járvány miatt, a zenekar ezért is érezte fontosnak hangsúlyozni: a tavaly decemberre, majd idén májusra tervezett találkozás most novemberben valóban megvalósul, és természetesen a korábbi időpontokra megváltott jegyek is változatlanul érvényesek.

A budapesti koncert természetesen a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó, érvényben lévő szabályozás szerint, kizárólag védettségi (magyar, vagy EU-s) igazolvánnyal látogatható. A helyszínen belépéskor ellenőrizni fogják a védettségi igazolvány (kártya vagy App) és a személyi igazolvány meglétét.

A zenekar 2020. április 10-én jelentette meg legújabb stúdió albumát, Human. :II: Nature címmel, ami az Endless Forms Most Beautiful (2015) lemez folytatása.



2020. december 6-án egy új koncertanyaguk is napvilágot látott, a Decades: Live In Buenos Aires, melynek anyagát 2018. szeptember 30-án rögzítették.



Január elején sokkolta a hír a szimfonikus metál zene kedvelőit, hogy Marko Hietala, a zenekar basszeros - énekese 20 év után kilép a csapatból és a zenéléssel is felhagy.

Tuomas Holopainen - a Nightwish alapító zeneszerzője - első reakciója az volt, hogy Marko nélkül nincs értelme folytatni és komolyan elgondolkodott, hogy feloszlik a zenekar. Később azonban erősebbnek bizonyult az alkotási vágy, így új basszusgitárost kerestek.

Május végétől Jukka Koskinen tölti be a basszeros posztot, Budapesten is őt láthatja majd a közönség.



A CONCERTO Music bemutatja

NIGHTWISH – European Tour 2021

Special guest: SONATA ARCTICA

Support: Turmion Kätilöt

2021. november 30., Papp László Budapest Sportaréna

Kapunyitás: 18:00

A jegyek továbbra is elérhetők az alábbiak szerint:

Normál állójegyek 16.900 Ft

Kiemelt állójegyek 19.900 Ft

Ülőjegyek 13.900-19.900 Ft.

Jegyvásárlás

[2021.11.19.]