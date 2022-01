Eső - Megérkezett a Fatal Error újdonsága Mutatjuk a videoklipet. Ajánljuk megtekintésre. Ez a dal azt a pillanatot rögzíti, amikor az ember hazaér a munkából egy kemény hét után és eltökélt szándéka a kevés energia ellenére is felkeresni akár egy régi barátot, akivel megbeszélheti az élet nehézségeit.



Talán a fáradtság miatt, de kifogásként használja, hogy elered az eső és ezért végül otthon marad a gondolataival.



Ebből a történetből csupán annyi az üzenet, hogy éreztetnünk kell időközönként a számunkra fontos emberekkel, hogy továbbra is nélkülözhetetlenek még akkor is, ha már nem tudunk annyi időt és energiát szakítani rájuk.



