Ingyenes online koncertre hív a Mandoki Soulmates Január 15-én lesz Leslie Mandokiék streaming eseménye Ezekben a bizonytalan vészterhes időkben, amikor az embereket még sokfelé a világon mindig az üres és bezárt koncerttermek fogadják, a MANDOKI SOULMATES január 15-én egy globális nemzetközi ingyenes streaming eseménnyel szeretné megköszönni közönségének az immár három évtizedes szeretetet, amely lehetővé tette a zenekar munkáját. 2022. január 15-én bárki megnézheti a YouTubeon a MANDOKI SOULMATES – Utopia for Realists: Hungarian Pictures exkluzív koncertfelvételét. Az eseményen megtekinthető lesz a MANDOKI SOULMATES tavaly augusztusban megrendezett, nagyszabású budapesti szabadtéri koncert exkluzív élő felvétele, az UTOPIA FOR REALISTS: HUNGARIAN PICTURES, amely nem sokkal később, 2021. szeptember 24-én jelent meg a Sony InsideOut kiadónál. A koncert vetítése mellett Leslie Mandoki élő adásban beszélget majd a zenekar tagjaival az elmúlt két év kihívásairól, valamint ízelítőt is kapunk újdonságokról, például az új Jethro Tull albumról, a "The Zealot Gene"-ről. A több, mint két és fél órás, 16 kamerával rögzített exkluzív lemezbemutató koncertre tavaly mintegy 30 000 ember látogatott el. 2021-ben ez volt a zenekar egyetlen fellépése. [2022.01.14.]