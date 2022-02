Kapcsolódó cikkek • Popdalt írt a Góbé! - friss klip az új nagylemezükről Kapcsolatok • "Az Élem egy újabb tökéletes pillanatkép...." - megjelent a Góbé új nagylemeze Negyedik nagylemezével indítja az évet a csavaros népi popzenében utazó Góbé. A csapat február 11-én az Akvárium Klubban mutatja be az Élem dalait, ahol a lemezen szereplő vendégek is velük játszanak a zenekar nagyszabású lemezbemutatóján. Az Élem az első nagylemez, amelyet a Góbé a megújult felállásban jelentet meg. A 15 éve aktív csapat ugyanis 2020-ban új énekessel és nagybőgőssel kezdett alkotni, Várai Áron és Hegyi Zoltán személyében. Az új tagok pedig új lendületet is hoztak a bandába, ennek eredményeként születtek meg az elmúlt másfél évben megjelent dalok, és ezek összessége a most kiadott album is. „Az első pillanattól kezdve magával ragadott a srácok lendülete, gondolkodása és profizmusa. Ez az album számomra egy robosztus mérföldkő. Agyasabb zene, és valóban sokszínű, a zenekar repertoárjában újnak számító stílusok keverednek a lemezen. Az új, izgalmas hangszereknek, valamint Hegyi Zoli fantasztikus bass szólamainak köszönhetően az ember eldobja az agyát! Az alkotás rengeteg ötlettel és stand up jellegű légkörben telt a zenekartól megszokott módon”- meséli a lemezkészítésről Várai Áron (VÁron). „Az első pillanattól éltem az alkotást az új felállással.” - Teszi hozzá Czupi Áron (CzÁron), a csapat dobosa. - „Végig nagyon inspiráló és változatos volt. A lemezeinket nem szoktuk egy nagy koncepció alá rendelni, hacsak a népdalokból merítést nem vesszük annak, de az inkább alap filozófiánk. Ezen az albumon betyár témából lett több a szokásosnál. Ezen törjük is a fejünket, hogyan folytassuk, de ez a jövő muzsikája. Az Élem egy újabb tökéletes pillanatkép arról, hol tartunk ízlésileg, zeneileg. Az összes apró hangját imádom, úgyhogy nyugodt szívvel ajánlom minden érzelmi helyzetben, bármilyen társaságban és napszakban.” Az Élem dalaiba a zenekar a tőlük megszokott és szeretett módon emel be kortárs könnyűzenei elemeket a népzenébe, megtartva a tradicionális formát: „Továbbra is a népzene táplálta és inspirálta a számokat, aminek köszönhetően a népdalok szövegei és az új kabát, amit kaptak, remek légkört, életérzést sugároznak. Van itt vidámság, csalfaság, téboly, történelem, néha kendőzetlen őszinteség, de balladai komolyság is” – foglalja össze a lemez témáit és hangulatát VÁron. A lemezen több vendég is szerepel, ezúttal azonban a közreműködők terén is kikacsintottak a folk világából: „Szerettünk volna vendéget hívni, korábban is szívesen dolgoztunk másokkal, de a szcénánkból eddig nem léptünk ki ilyen esetekben. Busa Pista viszont evidens volt mind a betyár téma miatt, mind azért, mert gyerekkorom óta követem a Zubolyban és az Irie Maffiában. Dongó (Szokolay „Dongó” Balázs) pedig a Pekulár dalt teszi teljessé, mert ilyen pikulázás nélkül nem élhet az éterben egy pekulárról szóló dalunk” - mondja CzÁron. Emellett az este vendégei lesznek még a Góbé FolkSide tagjai is, azaz Vizeli Bálint (hegedűs) és Timár András (nagybőgős), akik a zenekar népi felállásának állandó tagjai. Az Élem lemezbemutatója február 11-én, az Akvárium Klubban lesz, ahol különleges fény és vizuál teszi majd teljessé az élményt. A Góbé előtt a Zajnal játszik majd. Az Élem elérhető az összes streaming felületen és CD-n is megjelenik a Fonó Records gondozásában.



