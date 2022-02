Kapcsolatok • Popdalt írt a Góbé! - friss klip az új nagylemezükről Január 29-én jelent meg a Góbé új nagylemeze, az Élem, amelyről ez az utolsó felvezető dal. A zenekar játszi könnyedséggel emeli át a kortárs könnyűzene elemeit a népzenébe, tiszteletben tartva annak gyökereit, egyfajta csavaros népi popzenét létrehozva. A most megjelent Ex is ilyen, amely a csapat szerint a lemez „popdala” lett, igazi koncerteken éneklős, szerelmes nóta. Az Élem lemezbemutatója február 11-én lesz az Akvárium Klubban. A megújult Góbé az elmúlt időszakban bőven adott ízelítőt az új nagylemez sokszínűségéből, hiszen volt betyáros, csajozós, bossa nova ihletésű nóta is, a könnyedebb szórakozással és szerelemmel foglalkozó témáktól a komoly, a belső állatias énünkkel foglalkozó darabokig. A most megjelent Ex is az Élem változatosságáról árulkodik, hiszen ezúttal a pop világában kalandozott a zenekar: „Talán az egyetlen olyan track a lemezen, ahol kifejezetten törekedtünk arra, hogy hangszerelési szempontból egyszerű legyen. A hangsúly az egésznek a dinamikai ívére került, amit megpróbáltunk úgy felépíteni, hogy a harmóniai egyszerűség megtartása mellett nagyon aprólékosan helyeztünk el első sorban nem a zenei előtérben történő megoldásokat. Szerintem tök jól énekelhető dal lesz koncerten, de ez majd kiderül, ugyanakkor figyelmesebben hallgatva egy csomó izgalmat fel lehet benne fedezni” – meséli a számról Hegyi Zoltán, a zenekar nagybőgőse és basszusgitárosa. Az Ex videót is kapott, egy egyszerű, hangulatos klipet, amelyben ezúttal a teljes zenekar szerepel. Január 29-én pedig már meg is jelent az Élem, hogy a lemezbemutatón már mindenki együtt énekelhesse a srácokkal a dalokat. A február 11-i bemutatón az albumon szereplő összes zenész vendégeskedik majd. [2022.02.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu