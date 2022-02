A digitálisan felújított Kopaszkutya ismét a mozikban Rövid időre visszatér a vásznakra Szomjas György kultuszfilmje, a Kopaszkutya. Az eredetileg 1981-ben bemutatott zenés alkotás digitálisan felújított változata csütörtöktől látható a hazai mozikban. A Földes László Hobo, Schuster Lóránt, Deák Bill Gyula és Póka Egon főszereplésével készült Kopaszkutya teljes körű restaurálása a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum és Filmlabor igazgatóságainak együttműködésében valósult meg - közölte a forgalmazó Pannonia Entertainment az MTI-vel.

A mintegy százperces Kopaszkutya egy ismeretlenségből előretörő zenekar történetét meséli el a sikeres tabáni fellépésig. A Kopaszkutya tagjait az akkor reflektorfénybe kerülő Hobo Blues Band zenészei alakítják, a dalok HBB-számok a nyolcvanas évek legelejéről. A sztori akörül forog, miként próbálja a menedzsert alakító Schuster Lóránt befuttatni a Kopaszkutyát. A remélt tévés szereplés elmaradása miatt egyre éleződik a konfliktus, a történet végén a Schuster által alakított figurát saját együttesének tagjai verik meg. A film vége főcíme alatt a P. Mobil Utolsó cigarettája szól - Schuster e zenekar irányítója a mai napig. A tavaly 80 évesen elhunyt Szomjas György kultuszfilmje igazi magyar rock-karriertörténet, a nyolcvanas évek életérzésének lenyomata. A zenés filmben a Hobo Blues Band és a P. Mobil tagjai mellett az Omega és az LGT is szerepel egy 1980-as koncertfelvételről, egy rövid jelenetben Allen Ginsberg világhírű beatköltő (a HBB megzenésítette a verseit) tűnik fel. A mostani újrabemutató szomorú aktualitása, hogy Szomjas mellett az elmúlt egy-két évben hunyt el Póka Egon (HBB), valamint Kóbor János, Benkő László és Mihály Tamás (Omega) is.



Szomjas György ebben a filmszatírában a peremkerületek szubkultúráját is bemutatja. A korabeli kulturális hatalmi viszonyokat jellemzi, hogy bár Mokép a forgalmazta és mozikban vetítette a filmet, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat a hanganyagot tartalmazó lemezt (ami a HBB második albuma lett volna) betiltotta, a film zenei anyaga csak 1993-ban jelent meg.



A rendező 2011-ben elkészítette a Kopaszkutya Kettő című dokumentumfilmet, de abban Schuster nem vett részt.

MTI [2022.02.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu