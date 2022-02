Jön az újabb Fergeteg Party - Zoltán Erika 60. Exkluzív Születésnapi Party Február 19-én ismét fantasztikus buliba várják a kikapcsolódni vágyókat! Zoltán Erika kápráztatja el a közönséget a kerek születésnapi rendezvényen a budai szórakozóhelyen, a házigazda pedig Dj Dominique, aki a tőle megszokott módon szórakoztatja a közönséget. Sztárvendégek – Kiki (Első Emelet), Sipos Tomi (IHM) és Dr BRS – is fellépnek, hogy még teljesebb legyen az ünneplés. A lemezjátszók mögött Dj Dominique gondoskodik a Symbolban arról, hogy egész éjjel járjanak a lábak nem csak a ’70-es, ’80-as, ’90-es, de napjaink legfrissebb kedvenceire is! Bulizz, és ünnepelj együtt Zoltán Erikával egy óriási Fergeteg Partyban ezen a különleges napon! Az ország egyik legnépszerűbb énekesnője, aki 1986 óta töretlenül hódítja meg hazánk legnagyobb színpadait. Több mint 1.500.000 eladott lemez, számos óriási sláger, melyeket mindenki ismer, és ahogy felcsendül, azonnal dúdolni kezd. Egy Túl szexi lány, aki Szerelemre született és egy igazi Casanovával az oldalán egy hatalmas exkluzív születésnapi party-val készül 60 éves jubileuma alkalmából. Egy különleges másfél órás produkció, meglepetés sztárvendégek, a házigazda, DJ Dominique és fergeteges hangulat vár Rád ezen a megismételhetetlen éjszakán Buda kedvenc szórakozóhelyén, a Symbolban. Sztárvendégek:

– Kiki (Első Emelet)

– Sipos Tomi (IHM)

– Dr BRS Házigazda:

– DJ Dominique Jegyek: – Sima elővételes jegy – 3.490 Ft

– Helyszíni jegy – 3.990 Ft

– VIP jegy elővételben – 4.990 Ft

– VIP jegy a helyszínen – 5.990 Ft Online jegyvásárlás: https://www.symbolbudapest.hu/jegyek.html Helyszín:

– Symbol Budapest – Budapest, Bécsi út 56. Az esemény az aktuális jogszabályok alapján érvényes védettségi igazolvány vagy az EESZT ingyenes védettséget igazoló telefonos alkalmazás + személyi igazolvány vagy útlevél felmutatásával látogatható! A beléptetés a rendezvény napján érvényben lévő jogszabályok szerint fog zajlani. További információ: https://www.facebook.com/events/392628232553353/ [2022.02.15.]