Születésnapi adománygyűjtés - Ismert énekesek is fellépnek a koncerten Adománygyűjtésre hívja fel a figyelmet a Baptista Szeretetszolgálat programszervezője, Baricz Dezső. Születésnapja alkalmából azt kéri, hogy március 3-ig pénzt, játékokat, ruhákat gyűjtsünk a „Majd Megnövök Óvoda” javára. Március 5-én a csepeli Radnóti Művelődési Házban a jótékony célból népszerű sztárvendégek lépnek fel, hangsúlyozva az adománygyűjtés fontosságát: Tóth Andi, Kis Grófo, Gájer Bálint szórakoztatja a közönséget.



Az esemény házigazdái Demcsák Zsuzsa és Győrfi Pál. A „Majd Megnövök Óvoda" gyermekei is műsort adnak a meghívott vendégeknek. Díszvendég: Borbély Lénárd, Csepel polgármestere. Baricz Dezső segítségével több mint százezer gyermek vehetett részt különböző, egyedülálló programokon. 2000-ben helyezkedett el a Baptista Szeretetszolgálatnál mint gyermekprogram szervező, azóta többször is kiemelték tevékenysége miatt, a Családháló Díj 2017 egyéni különdíjasa. A hátrányos helyzetű csemetéknek folyamatosan gyűjt élelmiszereket, játékokat, és káprázatos programokkal lepi meg őket, egy kis időre kiszakítva őket a nehéz mindennapokból. - A születésnapi pénzadománygyűjtést idén harmadik alkalommal hozom össze. 2019-ben a Heim Pál Kórháznak, 2020-ban pedig a Tábitha Gyermekhospice Háznak gyűjtöttünk sikeresen. Az elmúlt évek tapasztalatait látva, az összefogás sikeresen működik, amennyiben egy nemes célt szolgálunk. A szándékom az, hogy minél több pénzbeli adomány jöjjön össze a Csepelen található „Majd Megnövök Óvoda" számára. Nem utolsó sorban szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy úgy is lehet ünnepelni egy születésnapot, hogy közben jót tesz az ember másokkal. Egy összejövetelt is szervezek, ahol fellép Tóth Andi, Kis Grófo, Gájer Bálint, továbbá imát tart, és áldást mond Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke. Az est házigazdái Demcsák Zsuzsa és Győrfi Pál. Nagy szeretettel várjuk azokat az új játékokat, ruhákat, cipőket, édességeket, amelyeket szeretteiknek is ajándékoznának - mondta Baricz Dezső. - Az óvodavezető részletezte, hogy feladatuk a 3-7 éves hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, szociális integrációja. Útravalót nyújtanak számukra a biztonságos iskolakezdéshez és esélyt a későbbi társadalmi normák szerinti életre. Az óvodai intézmények egyik nagyon fontos része a játszóudvar. Azt szeretnék, ha lehetőségük lenne, a 2021-2022 nevelési évben játszóudvarukat felújítani az Uniós előírásoknak megfelelően, hogy még biztonságosabb, esztétikusabb és igényes környezetben nevelhessék a gyermekeket - részletezte a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa. A gyűjtés helyszíne: 1089 Budapest, Elnök utca 3. Támogassuk együtt a „Majd Megnövök Óvodát" szívünk szerint! Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Bank neve: UniCredit Bank Számlaszám: 10918001-55555555-55555555 Közlemény: Születésnap [2022.02.23.]