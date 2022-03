Az elektronikus zene sokszínűségét ünnepli a Budapest Park új line-up bejelentése

A Moderat, a SOFI TUKKER és a Thievery Corporation is érkezik idén nyáron!

2022-es, sorban tizenegyedik szezonjában rekordmennyiségű külföldi sztárfellépővel készül a Budapest Park.

Az április 21-én induló évadban mindenféle stílus képviselteti magát, a nemzetközi produkciók közt lesz rock (Deftones, Billy Idol, Nick Mason’s Saucerful of Secrets, Billy Talent, Black Veil Brides, My Chemical Romance), pop (5SOS, Pet Shop Boys), indie (Pixies, alt-J, Tash Sultana), de még bluesrock (Gary Clark Jr.) és cigány-punk (Gogol Bordello) is! Most pedig az elektronikus vonalra erősítenek rá három újonnan bejelentett zenekarral, amik nagyon különféle irányból közelítik meg a műfajt.



Időrendben haladva a sort a július 5-én színpadra álló Thievery Corporation nyitja, akik igazi ikonnak számítanak, ráadásul kifejezetten közönségkedvencek: legutóbb 2019-ben koncerteztek hazánkban ugyanezen a helyszínen, hatalmas sikerrel. A duó tagjai, Rob Garza és Eric Hilton 1996-ban, vagyis több, mint két évtizede egyesítette erejét, létrehozva ezzel egy igencsak szokatlan, egyedülálló zenei világot. Hangzásuk spektruma az évek előrehaladtával csak nőtt és nőtt, ennek lenyomatait pedig terjedelmes diszkográfiájukban követhetjük nyomon. Zenéjükben olyan stílusok keverednek, mint a dub, a bossa nova, a trip hop, az acid jazz és az elektronika, de 2020-ben megjelent legutóbbi lemezükön például szimfonikus zenekari kísérettel gondolták újra saját dalaikat.

Július 22-én egy igazi szupergroupot köszönthetünk a Park színpadán. A Modeselektor két tagja, Gernot Bronsert és Sebastian Szary, illetve az Apparat művésznéven alkotó Sascha Ring fúziójából létrejött Moderat hatalmas szenvedéllyel és lelkesedéssel szállítja Berlinből a legforróbb elektronikus trackeket a világ minden pontjára. Sikerük titka, hogy két olyan világot egyesítenek, ami első hallásra nagyon furcsa párosításnak hangzik: a Modeselektor dübörgő basszusait az Apparat érzékeny, finom dallamai egészítik ki. 2009-ben megjelent első nagylemezükkel azonnal levették a szakmát és a közönséget is lábáról, amit 2013-ban II című albumuk követett. Ez pedig egy elképesztő időszak kezdete volt, amikor útnak indultak, hogy tulajdonképpen az egész bolygót körbeturnézták, kislemezről kislemezre egyre nagyobb sikereket elérve. Ezt egy újabb lemez és egy Live LP követte, utóbbit szülővárosukban 17.000 ember előtt mutatták be. Öt év teljes csend után 2022-ben végre visszatérnek, ráadásul rögtön egy új anyaggal - a MORE D4TA az elszigeteltség és az információs zaj témáit járja körbe, de mint mindig, most is a zenét helyezik előtérbe. A triumvirátus tehát újból bizonyítja, hogy kreatív energiáikat maxra tekerték, és alig várják, hogy ezt élőben is bizonyíthassák - a hazai közönségnek július 22-én a Budapest Parkban!

Szeptember 28-án 2020-ban elmaradt első önálló hazai koncertjét pótolja a SOFI TUKKER. A Sophie Hawley-Weld és Tucker Halpern alkotta duó üstökösként robbant be vidám, könnyen befogadható elektronikus dallamaival. Végtelen energiájuk az elmúlt viszontagságos időszakban sem hagyott alább, naponta jelentkező online DJ szettjükön keresztül tartották a kapcsolatot közönségükkel, illetve csak úgy ontották magukból a jobbnál jobb remixeket, amiket olyan előadóknak készítettek, mint például Lady Gaga, az Icona Pop, MARINA, Carl Cox vagy Nina Simone, de készítettek közös dalt Amadou & Mariammal is. Ha mindez nem lenne elég, saját számaikon is folyamatosan dolgoztak, amiből legutóbb az instant dallamtapadást okozó Original Sin című látott napvilágot. A SOFI TUKKER formációja egyébként egy szempillantás alatt vált az elektronikus zenét kedvelő közönség ügyeletes bulifelelősévé. Első, Drinkee című kislemezük 2016. áprilisában jelent meg, és rögtön Grammy-jelölést is kaptak érte, mint ahogy a 2018-ban megjelent Treehouse című debütalbumuk is a Legjobb Tánczenei/Elektronikus Album kategóriában versenyzett. Dalaikkal rengeteg helyen találkozhattunk már az iPhone X reklámjától kezdve a FIFA több kiadásán át Az új pápa című Sorrentino-sorozat főcíméig. A zenekar hihetetlen energiáin túl külön érdekesség, hogy dalaik angolul, spanyolul és portugálul is megszólalnak. Wet Tennis névre hallgató turnéjuk szeptember 28-án érkezik a Budapest Parkba - a kora őszi dátum ellenére egészen biztosan izzasztó estére számíthatunk!

[2022.03.08.]