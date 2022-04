Magyarországon az eredeti Rómeó és Júlia musical sztárjai

2022. április 14-én este három év kényszerhallgatás után ismét a Papp László Budapest Sportaréna színpadán Gérard Presgurvic világsikerű musicalje. Meghívott sztárvendégként az eredeti, Párizsban bemutatott darabban Rómeót és Júliát megszemélyesítő világsztárok, Damien Sargue és Cécilia Cara is elénekelnek egy-egy dalt.

„Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy egy olyan csodálatos országba kaptam meghívást, mint Magyarország, és nagyon örülök, hogy ugyan egy év késéssel, de végre meg tudjuk ünnepelni a Rómeó és Júlia bemutatójának 20 éves évfordulóját.” -mondja Damien, aki kérdésünkre azt is elárulta, hogy jelenleg Franciaországban a Bernadette de Lourdes című előadásban láthatják a nézők Francois Soubirus szerepében.



Damien zenei karrierje is nagyon népszerű, ezt a videót több, min 5,5 millióan látták.



Cécilia Cara Paris / Bogota című latinos hangzású új albumával lepi meg rajóngoit, amit idén októberben egy koncerten mutat be Párizsban.



A 2019. szeptemberi dupla előadás sikerét és a korlátozások miatt háromszor is elhalasztott előadást követően a tervek szerint utolsó alkalommal lesz látható az Arénában a világirodalom legszebb szerelmes története. A rajongók végtelen türelmét a szervezők és az alkotók a korábbiakat is túlszárnyaló világszínvonalú látvánnyal; és az eredeti, Párizsban bemutatott darabban Rómeó és Juliát megszemélyesítő világsztárok meghívásával hálálják meg. A darab végén Damien Sargau és Cecilia Cara tolmácsolásában felcsendül majd egy-egy dal. Shakespeare drámája alapján írt musical Magyarországon Kerényi Miklós Gábor KERO rendezésében lett átütő siker több mint 15 évvel ezelőtt, és azóta is a legnagyobb közönségkedvenc, az Aréna előadások is az ő munkáját dicsérik. Rómeó, Mercutió és Benvolió – a három hű barát - alakját ezúttal is Veréb Tamás, Cseh Dávid Péter és Kerényi Miklós Máté elevenítik meg. Júlia szerepében Kardffy Aisha bizonyíthatja ismét, hogy énekesként és színészként is a legnagyobbak között a helye. A 2019-es Aréna előadáshoz képest csak egy változás van, a dada szerepében ezúttal Baranyai Annát láthatjuk. Horváth Dániel (Tybald szerepében), Makrai Pál (Capulet szerepében), Muri Enikő (Capuletné szerepében), Mészáros Árpád Zsolt (Lőrinc barát szerepében) játékát élvezhetik a nézők.



A szervezők elmondták, hogy hatalmas az érdeklődés, kevesebb mint ötszáz jegy maradt. Azt is elárulták, hogy a most befolyó bevételből pénzbeli segítséget ajánlanak fel az ukrajnai menekültek számára a Magyar Vöröskereszten keresztül.



Rómeó és Júlia musical – utoljára az Arénában

Papp László Budapest Sportaréna

2022. április 14-én 19:00 óra

A jegyek 7 900 Ft-tól korlátozott számban még kaphatók a www.broadway.hu oldalon, valamint az ismert jegyirodákban!



Szereposztás:

Rómeó: Veréb Tamás, Júlia: Kardffy Aisha, Capulet: Makrai Pál, Verona hercege: Egyházi Géza, Benvolió: Kerényi Miklós Máté, Lőrinc barát: Mészáros Árpád Zsolt, Montague-né: Détár Enikő, Capuletné: Muri Enikő, Tybalt: Horváth Dániel, Mercutió: Cseh Dávid Péter, Paris: Kádár Szabolcs, Dada: Baranyai Anna, lovász fiú: Zayzon Csaba Rendező: Kerényi Miklós Gábor KERO

Zenei vezető: Nyers Alex

