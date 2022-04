Kapcsolatok • Barba Negra Track Fontos közleményt adott ki a Barba Negra Az egyik népszerű interenetes oldal szombati híre, miszerint " A Barba Negrának befellegzett, irodaház épül a helyén " így reagált közösségi oldalán a szórakozóhely. "Kedves Barátaink!

Az index.hu hasábjain ma megjelentekkel kapcsolatosan szeretnénk mindenkit informálni.

A Barba Negra nem szűnik meg

Ahogy arról már korábban is hírt adtunk, illetve pletyka szinten is keringett a költözésünk híre, folyamatosan tervezünk új dolgokat. Ezek közzé tartozik, hogy igen, idén új helyre fogunk költözni, ahol 12 hónapon keresztül, azaz egész évben egy helyen fogunk mindenkit nagy szeretettel várni több újdonsággal. Ennek pontos helyét, és ütemezését hamarosan tudatjuk veletek.

A költözésig a Barba Negra zavartalnul üzemel a Neumann János utca 2. szám alatt

Nagyon sajnáljuk, hogy a mai újságírásra jellemző módon mi NEM lettünk megkérdezve, így egy sikeres, szenzációhajhász címre kell ezzel a pár sorral reagálnunk. Sajnáljuk, hogy az index.hu helytelen megfogalmazást használ mint a “befellegzett” szó. "

