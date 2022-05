Hetven program a kaposvári Rippl-Rónai Fesztiválon Mintegy hetven programmal várja az érdeklődőket a Rippl-Rónai Fesztivál, amelyet május 26. és 29. között tartanak Kaposváron - mondta az esemény kommunikációs igazgatója csütörtökön a somogyi megyeszékhelyen, sajtótájékoztatón. Szita Linda kitért rá, hogy az évente megrendezett, tavaly és tavalyelőtt a koronavírus-járvány miatt elmaradt négynapos fesztivál a város hét pontján zajlik majd, a látogatók könnyű- és komolyzenei koncerteken, táncszínházi és gyermekelőadásokon vehetnek részt, valamint láthatnak több kiállítást is. A programok egy része ingyenes, a többire belépőjegyet kell váltani.

Fülöp Péter fesztiváligazgató a komolyzenei események közül kiemelte Szamosi Szabolcs orgona- és Pálfalvi Tamás trombitaművész produkcióját, az Opera-gálakoncertet, Rost Andrea és az Anima Musicae Kamarazenekar fellépését, továbbá Balázs-Piri Soma zongorakoncertjét.



Felhívta a figyelmet arra, hogy Ember az Embertelenben címmel nyílik Magyarországon még sohasem látott volumenű életműkiállítása Mednyánszky László festőművésznek, a 90 alkotást bemutató tárlathoz a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Egri Főegyházmegye is adott kölcsön képet.



Fülöp Péter szólt arról, hogy a reményei szerint az évtized második felére a Dél-Dunántúl meghatározó fesztiváljává fejlődő esemény sok látogatót vonz, az érdeklődők többségét a városhoz száz kilométernél rövidebb távolságra fekvő településekről várják.



Pintér Rómeó (Fidesz-KDNP), Kaposvár alpolgármestere közölte: a városvezetésnek a Rippl-Rónai Fesztivállal idővel egy olyan rendezvény létrehozása volt a célja, ahol maga Rippl-Rónai József festőművész is jól érezné magát.



Szavai szerint a szervezők ehhez még sohasem álltak olyan közel, mint az idén, hiszen a fesztiválnak új struktúrája van, a régiek mellett új elemeket is felfedezhetnek benne a látogatók.



A fesztivált szervező Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nkft. korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a könnyűzene képviselői közül színpadra lép a Beatrice, a Honeybeast, az Azahriah, a Dzsudló, a Wellhello, ByeAlex és a Slepp, a BSW és Metzker Viktória.



A gyerekprogramokon óriásbábosok és bábosok, mutatványosok és énekesek gondoskodnak a legkisebbek élményeiről, de lesz menetszínház, előkerülnek különféle, ingyenesen kipróbálható játékok, lesz gyerekszínház, ugrálóvár és vattacukor is. MTI [2022.05.14.]