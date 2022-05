Rangos versenyt nyert a magyar zenész - gratulálunk Balázs János! Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész lett a Music International Grand Prix győztese New Yorkban és elnyerte a közönségdíjat is - közölték a Cziffra Fesztivál szervezői vasárnap az MTI-vel. Azt írták: hétvégén tartották a Music International Grand Prix döntőjét New Yorkban, ahol Balázs János zongora kategóriában első helyezést ért el, valamint a közönségdíjat is elnyerte, és ezzel a verseny történetében az első magyar győztes lett. A többfordulós neves szakmai megmérettetésre lemezanyagokat lehetett nevezni, a döntő utolsó szakaszát pedig a művészek személyes részvételével tartották a zsűri előtt a Kaufman Music Centerben. Balázs János novemberben megjelent ImprovisArt című, az olasz Sheva kiadónál megjelent albuma az első helyen került a verseny döntősei közé, amelynek zsűrijében ismert szakemberek foglaltak helyet. A verseny döntője után a szombat esti gálakoncerten hirdettek eredményt és adták át a verseny díjait - ismertették.



Balázs János a Cziffra György-emlékévre állította össze ImprovisArt című műsorát, amelyet a világ több pontján koncerten is bemutatott Cziffra György születésének 100. évfordulója alkalmából, és ugyanez az anyag jelent meg lemezen is a Sheva kiadó gondozásában.



A műsor azt a romantikus hagyományt folytatja, amikor még a zongoristák és zeneszerzők előszeretettel improvizáltak, átiratokat készítettek ismert operákból és dalokból. A lemezen Bach, Liszt művei, Cziffra György, valamint Balázs János átiratai hallhatók. Ennek a folyamatnak zenei lenyomata a 73 perces, 13 zeneszámot tartalmazó album - írták a Grand Prix döntőjéről beszámoló közleményben. MTI [2022.05.23.]