Esti Kornél lemezbemutató volt a Parkban - képekkel

Március 18-án, a Nyitva hagytam címet viselő legújabb albumuk megjelenésével egy napon indult lemezbemutató turnéra az Esti Kornél zenekar. A koncertsorozat utolsó állomása, május 19-én volt a Budapest Parkban.

Két hónappal a hatodik albumuk megjelenése után fergeteges hangulatú lemezbemutató nagykoncertet adott Budapest legnagyobb nyitott koncerthelyszínén az Esti Kornél. Nem túlzó állítás, hogy a közönség az összes új dal szövegét (persze a régiekét is) kívülről fújta, vagyis a Nyitva hagytam album dalai két hónap alatt váltak közönségkedvenccé.



Ehhez bizonyára az is hozzájárult, hogy a lemezmegjelenést megelőzően már több dal is napvilágot látott és videoklip is készült hozzájuk. Az első kislemezdal, az Utánad még 2021 júniusában jelent meg, ezt követte öt hónapja az Óceán, márciusban pedig a Most kéne kezdenünk című szerzeményhez készült egy meglehetősen komor klip.



A lemezbemutató koncerten természetesen mindhárom klipes dal elhangzott, sőt az új album összes száma helyet kapott a setlisten. Az újdonságok mellett felcsendültek a tavaly tizenötödik születésnapját ünneplő zenekar legnépszerűbb nótái is. A kihagyhatatlan Rohadt eső, a Boldogság, te kurva vagy a Nevetve mind osztatlan sikert arattak, bár itt kell megjegyeznem, hogy a Ki vagyok én-t és az Ez a város-t többen hiányoltuk az este folyamán.



Számomra a koncert legbensőségesebb pillanata az volt, amikor Áron kiült a színpad szélére és meghatottan nézte a zenére hullámzó tömeget. Azokat a percek is végtelenül szimpatikusak, amikor nem nézve, hogy mekkora a tömeg, a közönség soraiból énekel, olykor megáll egy-egy ölelésre és selfie-re. Kézzel fogható a közönség és a zenekar közti szeretet, hogy ilyenkor együtt vagyunk és mindegy, hogy ők feljebb vannak két méterrel, ahogy ezt a frontember is monda az Ébren felvezetőjében.



A koncert egyetlen hibája, hogy pont annyival volt rövidebb, mint amennyivel este nyolc után kezdődött. Szívesen hallgattam volna még legalább húsz percig vagy akár tovább is a hol melankolikus, hol pedig teli torokból üvöltős, összetéveszthetetlenül estikornélos dalokat.



Bízom benne, hogy a következő nagykoncert már időben is hosszabb lesz, a hangulat most is elképesztően király volt.



Audrey

Fotó: Petró Adri

Esti Kornél lemezbemutató volt a Parkban képekben - klikk a fotóra

[2022.05.28.]