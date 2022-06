Újdonsággal köszönti a nyarat a Szegedi Szabadtéri újszegedi színpada Hamarosan készen áll az évadkezdésre a Szegedi Szabadtéri Játékok mindkét helyszíne. Az Újszegedi Szabadtéri Színpad színes programokkal és egy fontos újítással várja nézőit. Miközben még két és fél héten át zajlik a munka a Dóm téren, hogy elkészülhessen az ország legnagyobb szabadtéri színházi játszóhelye, a Szegedi Szabadtéri Játékok újszegedi helyszíne már csaknem készen áll a 2022-es évad megkezdésére. A Szabadtéri Játékok műszaki vezetője, Várkonyi Miklós elárulta, a minden évben szokásos előkészületek mellett egy eddig példa nélkül való, nagyléptékű munka is megelőzte az évadnyitást Újszegeden. Az Erzsébet-ligetben található színpadot ugyanis ezentúl tetőszerkezet védi az időjárás viszontagságaitól.

Annak ellenére, hogy a változékony idő, amely szükségessé teszi az újítást, már az építés során megmutatkozott, mindössze 3 nap alatt készült el a tető. Elsőként a szerkezet lábait, keretelemeit installálták, amelyekre aztán 5 darab, L-alakú tartóelemet helyeztek el keresztirányban. A védőponyva szeleteit ezen elemek mentén feszítették ki, mintegy sínként használva azokat. A tetőszerkezet legalacsonyabb pontján 9.5 méterre, legmagasabb pontján 13 méterre magasodik a színpad fölé. A korszerű, európai uniós elvárásoknak is maradéktalanul megfelelő, tűzálló anyagból készült fekete ponyva, noha több darabból állt össze, teljes területében lefedi a színpadi teret. Sőt, túl is nyúlik azon, nagyfokú védelmet biztosítva az Újszegedre érkező 11, színvonalas produkciónak. Barnák László főigazgató elmondta, épp az idei évad műsorstruktúrabeli újítására való tekintettel született meg a döntés a beruházás szükségességéről. Az évad újdonságaként ugyanis színvonalas koncertsorozatnak is otthont ad az Újszegedi Szabadtéri Színpad, amelyeknek sorát a Boban Markovics Orkestar fellépése nyitja. A szerb trombitavirtuóz és zenekara után a Budapest bár, majd Dés László és vendégei is koncertet adnak, és Szegedre látogat a Csík zenekar is Presser Gáborral és Karácsony Jánossal, valamint Rost Andrea is fellép a liget fái alatt. Természetesen a fergeteges színházi előadások sem maradhatnak el: látható lesz az újszegedi színpadon két musical - Tim Rice, Björn Ulvaeus és Benny Andersson Sakk(CHESS) című, nagyívű hidegháborús története és a Gyöngyhajú lány balladája című, Omega-slágerekkel tűzdelt ExperiDance produkció; emellett A dominógyilkosság című izgalmas krimi, és az Anconai szerelmesek zenés komédiája is. A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója azt is hozzátette, a Szabadtéri Játékok kisebb helyszínén megszokotthoz képest több, mint kétszeres mennyiségű, színvonalas produkció műsorra tűzése időszerűvé tette az újítást, amelynek célja a modern kihívásoknak megfelelő játszóhely kialakítása. A 30 millió forintos beruházás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásának köszönhetően valósul meg. A tető felhelyezése után az újszegedi színpadtér még kiegészül motoros világítástartó szerkezetekkel, és színpadi járás kialakítására, valamint védelemre egyaránt alkalmas oldalfalakkal. Az immár fedett Újszegedi Szabadtéri Színpadon június 22-én indul a kiváló színházi esték sora, amely zenei és színházi csemegékkel, egészen augusztus 20-áig várja majd a Szabadtéri közönségét.



