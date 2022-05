Csillámporos panelvilág - izgalmas koncepcióval készülnek a Chicago alkotói Hamarosan megkezdődnek az augusztus 12-én, a Szegedi Szabadtéri saját produkciójaként debütáló Chicago munkálatai. Az izgalmas előadást a mai színházi szcéna elismert alkotói álmodják az ország legnagyobb szabadtéri színpadára. John Kander, Fred Ebb és Bob Fosse világszerte ismert, de a Szabadtérin eddig be nem mutatott musicalje egészen egyedi koncepcióval érkezik a Dóm térre. A készülő előadás vezető alkotói már egytől egyig elkápráztatták a Szegedi Szabadtéri Nézőit az elmúlt évek során. Béres Attila rendező megfogalmazásában nemcsak az igazságszolgáltatás és a showbiznisz olvad egybe a színpadon, a rendezés beemeli legsajátabb hétköznapi valóságunkat, a paneldzsungelek érzelmileg is sivár miliőjét. Reflektál a darab központjában álló 15 perc hírnév problémakörének legmaibb vonzataira, univerzális mondanivalója mellett is sok izgalmas megoldással kikacsintva a “kis magyar valóságra”. A különleges megközelítést az izgalmas, áttételes látványvilág hangsúlyozza majd. Papp Janó jelmeztervező úgy fogalmazott: „A helyszín és az idő ugyan meghatározhatatlan, de inkább emlékeztet a mai valóságra. Ebbe fognak berobbanni olyan, az amerikai revüt idéző, nagyon látványos, világító, nagyon túlzó, nagyon tollas, habos betétek, amelyek az énekszámokat fogják kísérni. Sok olyan, ma talán polgárpukkasztónak nevezhető figura és stílus is fel fog tűnni, ami merészebb a megszokottnál.” Kálmán Eszter díszlettervező összetett színpadi terében így összekeveredik napjaink városi környezete és utcai divatja a leggrandiózusabb revü képiségével. A különféle helyszíneket multifunkciós díszletelemek hivatottak megjeleníteni úgy, hogy a látvány sosem egyértelmű: mindenki számára ismerős tereptárgyak szögezik a mindennapok tapasztalatához a meglepetésekkel teli színpadi teret. A vizuális orgiát a színpadképbe ágyazott LED-falak fokozzák tovább, amelyek kézzelfoghatóan és áttételesen is képviselik az előadásban központi szerepet játszó médiajelenlétet.



Az újszerű koncepció mellett sem kell aggódniuk a népszerű musical kedvelőinek, az ikonikus dalok természetesen egytől egyig felcsendülnek majd a pergő előadásban. A bombasztikus bigband-hangzásért és a feledhetetlen zenei élményért Rákai András zenei vezető és a Silló István dirigálta zenekar felel. A Szabadtérire több, mint tizedik alkalommal visszatérő karmester szerint az előadás zenei anyaga különösen izgalmas, mert a szatirikus cselekményhez hasonlóan a muzsika is „idézőjelben”, ironikus felhanggal van jelen. Silló István azt is elárulta, ezúttal a zenészek is a színpadon foglalnak majd helyet, a börtönbeli cselekményhez igazodó jelmezekbe öltözve vesznek részt az előadásban, és szolgálnak majd egy-két meglepő pillanattal a nézőknek. Koreográfusként Barta Dóra szabja majd meg, hogyan lépjenek a szereplők a pergő dzsessz ütemére. A Harangozó Gyula-díjas táncművész országszerte izgalmas produkciók rendezője, koreográfusa és látványtervezője. Idén először koreografál a Szabadtéri nagyszínpadán. A strucctollakban, rabruhákban, panel-romantikában és vérpezsdítő ritmusokban bővelkedő előadás garantálja majd a Dóm téri évad nagyszabású befejezését augusztus 20-án. Előtte további 5 alkalommal harsan fel a dzsesszmuzsika – a Chicago népszerű szereplőgárdájának és kiváló zenekarának előadásában – a szegedi csillagok alatt.



Fotó: Szegedi Szabadtéri - Kálmán Eszter [2022.05.12.] Megosztom: