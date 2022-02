Sztárszereposztással érkezik Szegedre a Sakk és A dominógyilkosság Országos hírű művészek, visszatérő közönségkedvencek alkotják majd az Újszegedi Szabadtéri Színpad első két előadásának szereplőgárdáját. A Sakk (Chess) című musicalt június, A dominógyilkosság című krimit pedig július végén láthatja a közönség. Kiváló játékosok mérkőznek idén nyáron az Újszegedi Szabadtéri Színpad legizgalmasabb játszmáiban: A dominógyilkosság és a Sakk is valódi sztárszereposztással érkezik Szegedre. Az évad első előadásaként a PS Produkció Sakk (Chess) című musicale csempész izgalmat a liget fái közé. A hidegháborús történet középpontjában két sakknagymester áll, akiknek konfliktusa magánéleti, szerelmi versengéssé fajul, miközben a háttérből a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalmi érdekei mozgatják szálakat.

Benny Andersson és Björn Ulvaeus zenéje, Tim Rice szövegei olyan neves művészek főszereplésével kelnek életre Cornelius Baltus rendezésében, mint a We Will Rock You!-ból is ismert Egyházi Géza és Szemenyei János. Az orosz és az amerikai sakkbajnok között őrlődő, magyar származású menedzser szerepében pedig a szegediek egyik visszatérő kedvence, Sári Évi kápráztatja el a rajongókat.

Svetlanát, Sergievsky feleségét Kecskés Tímea alakítja majd, a szovjet érdekeket KGB-ügynök menedzserként Molnár Erik képviseli. A világbajnokság bírájaként Kiss Ernő Zsolt felügyeli a kiélezett játszmákat. Walter de Courcy szerepében Pavletits Bélát, Leonyid Viigandként Jenei Gábort, a polgármester szerepében pedig Baksa Andrást láthatja majd a közönség. Az Erkel László Kentaur díszletében játszódó, nagyszabású produkció alkotógárdáját egy tucat csapattag és diplomata, és tizenkét fős tánckar egészíti ki két estén át, június 24-én és 25-én. Július 22. és 23. este újabb feszült társasjáték részesei lehetnek az újszegedi nézők a Játékszín A dominógyilkosság című előadásának köszönhetően. Szente Vajk és Galambos Attila kétrészes krimijének tétje nem csekély, hiszen egy minisztérium munkatársainak körében bonyolódnak a szálak. Az újonnan beiktatott külügyminiszter szerepében Lévay Viktóriát láthatjuk, aki a Kolovratnik Krisztián által alakított helyettese hajóján töltött hétvégén szeretne megismerni új beosztottait. A kellemesen induló kirándulás azonban nem várt fordulatot vesz, hiszen előkerül egy levél, amely mindent megváltoztat.



A játékosok között találjuk sajtószóvivőként Dobó Katát és politikai tanácsadóként Fehér Tibort, akik a 2021-es Kölcsönlakásban is álltak már az újszegedi színpadon; az ügyvéd Debbie szerepében Náray Erikát, és kabinetfőnökként Szerednyei Bélát is, akinek legutóbb a Mamma Mia!-ban örülhetett a Szabadtéri közönsége. Hozzájuk Törőcsik Franciska csatlakozik Hope, a személyi asszisztens szerepében, a testőrt pedig Makranczi Zalán alakítja majd. Az izgalmaknak helyet adó luxusyachtot Rákay Tamás díszlete idézi az újszegedi ligetbe, jelmezről pedig Kovács Yvette Alidával közösen gondoskodott a tervező. A neves alkotók közreműködésével megvalósuló, lebilincselő előadás végére felszínre tör minden titok és lehullik minden álca… a dominójáték pedig ezúttal életre-halálra szól a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán. A dominógyilkosság, akárcsak a Sakk két-két alkalmára jegyek már kaphatók a Fesztivál Jegyirodában és online is. További részletekről a Szegedi Szabadtéri Játékok honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Jegyvásárlás



