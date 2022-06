Akiken nem fog az idő vasfoga: az Iron Maiden Budapesten - képekkel

A Legacy of the Beast World Tour keretein belül 2018 után ismét láthattuk Magyarországon a rockzene egyik alapvetésést, a lassan 40 éves Iron Maiden-t. Eredetileg tavalyra tervezték a turné 2. évét de a világjárvány közbeszólt, sok koncert elmaradt, és sokat áttettek más dátumra, köztük a pestit is. A Groupama Arénában közel teltház várta a veterán zenészeket.

A két előzenekarból (Shinedown és Lord of The Lost) én csak a másodikat hallgattam fél-füllel, büfés sorban állás közben: dallamos metalt játszottak, máskor lehet, hogy érdekelt volna, de a Maiden előtt annyira nem hatott meg. Apropó büfék: ez egy katasztrófa, ami szinte az összes koncerten itthon tapasztalható – a miértek megérnének egy külön cikket is.

A Maiden kilenc előtt pár perccel kezdett, a színpadkép az új lemezük temtikájára épült, japán pagodák adták a hátteret. Az első 3 szám a Senjutsu című új (tavalyi) lemezük első 3 száma volt, kb a harmadik számra lett tökéletes az addig sem túl rossz hangzás, a The Writting On The Wall már úgy szólt, ahogy kellett. Ebben a részben egy új köntösbe bújt Eddie-t láthattunk, természetesen szamurájak öltözve küzdött Dickinson-nal. Később megbeszéltük, hogy azért a régi számok sokkal jobban szólnak, mint az újak.

13 számos Best of

Ebben az esetben a tizenhármas nem szerencsétlen szám: az első 3 új szám után hallhattunk egy még 13 számból alló válogatást az elmúlt majd’ 40 évből. Ezt a számot már másodszor írom le a zenekarral kapcsolatban, el sem tudom kézelni, hogy hogyan fogják kiválogatni arra a turnéra a számokat, annyi ’slágerük’ van. Úgy néz ki, hogy van egy metronómjuk a dobok mögött: Nico McBrain június 2-án volt 70 éves, de még mindig eszméletlen amit a dobok mögött művel. A végén pedig mosolyogva, ugrándozva dobálta ki a dobverőket és az aláírt bőröket a közönségnek. Szeretnék ilyen állapotban lenni ennyi idősen. Steve Harris, a basszusgitáros (alapító, számszerző) le van maradva 4 évvel Nico mögött, még ’csak’ 66 éves, de szintén fiatalokat megszégyenítő energiával tombolt végig a koncerten. Amit pedig a hangszerén művel, az zseniális.



A 3 gitáros szintén elképesztően jó, szerencse, hogy Janick Gers is maradt, miután Adam Smith ismét csatlakozott a bandához, ő konkrétan végig futkosta a koncertet (a maga szerény 65 évével). Azt már az utolsó Volt fesztiválos fellépésük után is megállapítottuk, hogy frenetikusan jó a hangmérnökük, simán tarthatna továbbképzést elég sok kollégájának. Most is jól szóltak, bár nem egyszerű normális hangzást ’előállítani’ egy ilyen tulajdonképpen dobozban, mint egy ekkora futball stadion. Nekem a abszolút kedvencem keddről a Fear of the Dark volt. Annyira szuggesztív, elsöprő volt ebben Dickinson, mint 30 éve (kereken, idén 30 éves ugyanis ez az albumuk). A teljes setlist itt elérhető.

Bruce Dickinson: A FRONTEMBER

Számos viszontagság, szétvállás, majd ismét egymásra találás után 2015-ben még a kemót is megjárta: a nyelve tövénél találtak egy rákos daganatot. Szerencsére idejében kapta a kezelést, és teljesen tünetmetes azóta is. Viszont ez egy énekesenk nyilván nem igazán használ, nem úgy Dickinson-nak: mintha megtöbbszörözte volna az addig sem kevés energiáját, és teljesen lehengerlő. Nem kell leljebb venni a számokat, nem finomkodik, tolja a koncert elejétől 1000 %-on pörögve. Természetesen a klasszikus Eddie-s kardozást sem hagyták ki, a Trooper alatt kűzdöttek egyett. A ráadás utolsó száma az Aces High volt, a szokásos Spitfire repülő modellel a színpadon, majd 11-kor vége lett a koncertnek.

Aki valahol Iron Maiden koncert közelébe kerül, ne habozzon, feltétlen menjen el és hallagassa meg őket élőben! Örök élmény, csalódás nagyjából kizárva. Köszönet az élményért!

