A Hammerfallal közösen érkezik a Helloween az Arénába Sajnos már látni lehetett előre, hogy a járvány következtében az idén tavaszra halasztott Helloween turnét ismét el kellett tolni. Búslakodásra azonban nincs ok, hiszen a nyárra tolt turné programja még erősebb lesz! 2022. június 28-án a Hammerfall társaságában érkeznek a német heavy metal veteránok a Budapest Arénába! E hosszú, nehéz és koncertmentes időszak alatt ki kell tartanunk, de a rendkívüli körülményekre a Helloween is rendkívüli választ ad: a német heavy metal legenda meghívta turnéjára a Hammerfallt, hogy együtt egy igazán fantasztikus heavy metal élményt nyújtsanak majd a közönségnek. A turné neve is az egyesített erőkről szól: a United Firces Tour 2022 keretében mindkét zenekar új lemezt mutat be, így a rajongók sok dalt ekkor hallhatnak majd először élőben.



Andi Deris így kommentálta a bejelentést: “Igazán ütős hír, hogy a Hammerfall is csatlakozik hozzánk a turnén! Ez a svéd csapat 2002-ben az én tenerifei stúdiómban dolgozott a Crimson Thunder albumon, nagyon sokat mókáztunk anno.” Oscar Dronjak is alig várja a közös koncerteket: “Hihetetlenül fel vagyunk dobva a közös turnénak köszönhetően! Nem csak azért, mert annyi hosszú év után újra útra kelhetünk majd, hanem mert egy olyan zenekarral indulunk neki, akiket nagyon szeretünk és nagy hatással voltak ránk, már a Hammerfall megalakulása idején is. Mindenki számíthat rá, hogy ez egy igazán különleges turné lesz.” A Hammerfall új albuma idén februárban jelent meg Hammer of Down címmel. 2016 novemberében visszatért a Helloween csapatába Kai Hansen és Michael Kiske, így Andreas Derissel együtt három énekessel érkezik a Budapest Sportarénába a legendás német power metal zenekar. A frontemberek barátságáról Andi Deris nemrég így nyilatkozott: „A Pumpkins United turné két éve alatt igazi csapattá, zenekarrá kovácsolódtunk össze, így mind nagyon lelkesek vagyunk a most zajló új nagylemez felvételei miatt, hiszen alkotóként ez egy igazán felvillanyozó lehetőség.”



A Helloween új lemeze 2021 júniusában látott napvilágot Helloween címmel. Már most borítékolható, hogy ez az este 2022 egyik legnagyobb heavy metal bulija lesz! A korábbi meghirdetett időpontokra szóló jegyek érvényesek június 28-ra!



2021. május 3., hétfő

Papp László Budapest Sportaréna

Helloween Pumpkins United koncert

Belépő: kiemelt álló 18.900, normál álló 15.900, ülőhelyek 13.900-18.900 Ft



Jegyvásárlás [2022.05.29.]