Szeptemberben holland dzsesszhétvégét tartanak Budapesten Dutch Focus címmel rendeznek minifesztivált a Budapest Music Center (BMC) Opus Jazz Club színpadán szeptember 2. és 3. között, amely a holland dzsessz robbanékony hangzását és sokoldalúságát mutatja be, jeles képviselőivel - olvasható a Budapest Music Center MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. Mint írják, Hollandia szinte észrevétlenül vált európai dzsessznagyhatalommá az elmúlt 100 évben: az amerikai hagyományokat nagy kreativitással és szabadsággal alakították saját nyelvükre. Mára Dél-Koreától Mexikóig számos zenész választja új otthonának Amszterdamot vagy épp Hágát, tovább táplálva a dzsessz örök mozgásban lévő műfaját.

Budapesten ritkán hallhatunk holland együtteseket, így különleges alkalomnak ígérkezik a BMC és a Holland Királyság Nagykövetségének közös rendezvénye, a holland dzsesszhétvége.



A tájékoztatás szerint szeptember 2-án 20 órától a DiMonGo Special lép az Opus Jazz Club színpadára. A gitárból, Hammond-orgonából és dobból álló formáció rövid időn belül a holland dzsessz- és soul műfaj közkedvelt zenekarává vált és nemzetközi turnékba fogott. Bár a dzsessz műfaja alapvetően nem a humorról híres, Cyril Directie, Frank Montis és Anton Goudsmit triójának védjegye a szellemes megközelítés. A DiMonGo zenéje a soul mellett a funk, a rock és a lírai balladák stílusát is felhasználja.

Szeptember 3-án 20 órától a Benjamin Herman Trio folytatja a minifesztivált az Opusban. Az elmúlt 25 évben a beskatulyázhatatlan szaxofonos, Benjamin Herman generációjának egyik legtermékenyebb zenésze Hollandiában. Eddig 50 lemezt adott ki, részben szólistaként, részben pedig nyolctagú együttese, a New Cool Collective élén. Sokoldalúsága nem ismer határokat: holland költőkkel, popénekesekkel és hip-hop előadókkal is dolgozik. Felvételein megtalálhatók a punk, a dzsessz, az örökzöldek elegáns feldolgozásai is - olvasható a közleményben.

MTI [2022.08.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Esküvői és party zenekar, Silver Moon zenekar [2022.07.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu