Sóletfesztivállal indul a Zsinagógák Hete vasárnap A Sóletfesztivállal veszi kezdetét vasárnap a Budai Parkszínpadon a Zsinagógák Hete rendezvénysorozat, amely változatos kulturális és szórakoztató programokkal várja szeptember 7-ig az érdeklődőket Budapesten és vidéki helyszíneken. A programsorozat nyitónapján a látogatók ízelítőt kaphatnak Magyarország, Izrael és Líbia hagyományos sóletjéből, de vegán sóletet, és kóser édességeket is meg lehet kóstolni - tájékoztatta a Egységes Magyarországi Izraelita Közösség (EMIH) - Magyar Zsidó Szövetség az MTI-t pénteken. A legkisebbeket ugrálóvár, vetélkedők, kézműves programok, a nagyobbakat óriási társasjátékok várják. Koncertet ad a Kalap Jakab és a Hot Jazz Band zenekar, valamint zsidó meséket ad elő a Babka-báb társulat.



A tájékoztató idézi Köves Slomót, az EMIH vezető rabbiját, aki azt mondta, hogy az immár hetedik alkalommal megrendezendő Sóletfesztiválra mindenkit várnak, akit érdekel a zsidó kultúra és gasztronómia, és egy tartalmas napot szeretne eltölteni a családjával. "Ezzel a fesztivállal is szeretnénk megmutatni, hogy a zsidóság nyitott, befogadó, folyamatosan fejlődő közösség, amely ugyanakkor büszkén őrzi hagyományait" - tette hozzá.



Augusztus 28-án este a Budai Parkszínpadon a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén zsidó témájú vagy zsidó szerzők által komponált filmzenék csendülnek fel.



Szentendrén augusztus 31-én Flamm Ferenc litográfiáiból nyílik kiállítás majd a szlovákiai Mojse Band trió zenél. Szeptember 3-án, a budai Várban zsidó emlékhelyeket látogathatnak meg az érdeklődők.



Szeptember 4-én a Komádi Gyermekotthon lakóinak mindennapjai által ihletett előadás szerepel a programban, utána a Snétberger Zenei Tehetség Központ diákjai lépnek fel.



Márai Sándor felesége, Lola naplójából Schell Judit ad elő részleteket szeptember 5-én.

A programsorozat részeként, augusztus 30-án, megnyílik a megújult Vasvári Zsinagóga, szeptember 7-én átadják a debreceni Zsidóházat, amely kulturális, oktatási és hitéleti programok mellett a kóser Hamsza étteremnek is otthont ad. Ugyanezen a napon tartják Debrecenben Faigen Sámuel rabbi avatását, neves külföldi vendégek jelenlétében - áll a közleményben.



A részletes program a www.zsinagogakhete.hu oldalon érhetők el.