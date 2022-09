A Will and The People igazi vidámságot hoz a Dürer Kertbe

A brit Will and The People zenéje olyan melankolikus optimizmust kínál, melyet remekül adnak át az örömteli dallamok és a lelkes gitárok, miközben élőben egy olyan maratoni kísérleti cirkusznak lehetünk szem- és fültanúi, ahol a kávéház méretű helytől, a stadionig az a cél, hogy éneklésre bírják az embereket. A Will and The People első budapesti kísérletére – háromszori halasztás után – szeptember 21-én kerül sor, a Dürer Kertben.

A Will and The People William Rendle singer-songwriter produkciójából nőtte ki magát zenekarrá. Előremutató zenéjük egyfajta hibridje a rocknak, a reggae-nek, a hiphopnak, a punknak és a folknak, miközben mélyen benne van a singer-songwriter előadásokra jellemző történetmesélés. Finom zenéjükhöz képest meglepően vad életet élnek és élőben is ez az energikusság jellemző a koncertjeikre, de azt is pontosan tudják, mikor van itt az ideje, hogy tábortüzes hangulatot teremtsenek.

A csapat már öt nagylemezt jelez, a legutóbbi tavaly jelent meg Past the Point of No Return címen. Legnagyobb slágerük a Gigantic már túl van a 2 milliós lejátszáson. A srácok Anglia jól rejtegetett titkai, de Hollandiában, Olaszországban és Ausztráliában már masszív rajongó táborral büszkélkedhetnek, hamarosan pedig itt a lehetőség, hogy a magyar rajongók is megismerjék őket.

Jegyek

[2022.09.07.]