Díjnyertes filmek tükrébem ismerkedhet a magyar közönség a kortárs szlovén filmművészettel A hagyományoknak megfelelően idén is a budapesti Toldi mozi ad otthont a Szlovén Filmnapoknak. 2022. október 27. és 29. között a magyar közönség három kortárs szlovén alkotást tekinthet majd meg. San Sebastiánban volt a világpremiere a Portorož Szlovén Filmfesztiválon számos díjat nyert, az egzisztenciális thriller a fekete komédia elemeit ötvöző LELTÁR című filmnek. A program része Szlovénia 2022-es Oscar-nevezettje, a SANREMO és a Sydney-ben Európa! Voices Of Women In Film 2022-djíat nyert, a valahol a Bridget Jones és a Trainspotting között elhelyezkedő SZUKA, ROSSZALLÓ KIFEJEZÉS NŐRE című különleges alkotásnak. Az eseményt a Szlovén Filmközpont, a BudapestFilm Zrt. és a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetségével együttműködve szervezik. Miroslav Mandić írta és rendezte, a SANREMO című alkotást, melyben Bruno és Duša egy idősek otthonában élnek. Alkalmanként találkoznak, együtt töltik az időt, de folyamatosan megfeledkeznek arról, hogy ismerik egymást. Ennek ellenére minden újabb találkozás örömmel tölti el mindkettőjüket. A hazájában az egyik legismertebb rendező filmjeit számos neves nemzetközi filmfesztiválon – Locarno, Chicago, Santa Barbara, München, Szarajevó, Melbourne, Krakkó, Kairó – vetítették, és számos díjat nyertek. Ez az alkotása Szlovénia 2022-es Oscar-nevezettje. Tijana Zinajić a Szlovén Filmfesztiválon hét díjat nyert munkája, a valahol a Bridget Jones és a Trainspotting között elhelyezkedő SZUKA, ROSSZALLÓ KIFEJEZÉS NŐRE főszereplője Eva, a huszonéves festőnő. Dohányzik, iszik, bulizik, időnként drogozik, és nem talál ihletet a festéshez. Szokatlan kapcsolatban találja magát a mentorával, a legjobb barátnője Berlinbe költözik, nem kap fizetést a könyvesboltban végzett munkájáért, és mindennek tetejébe három hónapot késik a menstruációja. Mikor rájön, hogy változtatnia kell az életmódján, a neten keres segítséget. Végül Darko Sinko forgatókönyvíró-rendező LELTÁR című filmje – melynek San Sebastiánban volt a világpremiere és a Portorož Szlovén Filmfesztiválon hat díjat nyert – főhőse Boris Robič átlagember. Egy este azonban valaki megpróbálja lelőni. A nyomozás során nem derül ki semmi. Nincs sem ellenség, sem gyanúsított. Miután a rendőrség lezárja a nyomozást, Boris saját szakállára kezd nyomozásba, amely során meglepődve ébred rá, hogy több ember gyűlölheti, mint ahogy azt valaha is feltételezte volna. A magány, a szeretet keresése, a félelem, a paranoia, a kétség, az életről alkotott elképzeléseink relativizálódása képezik a film tematikus magját, ám ezeket a „súlyos” témákat szórakoztató és ironikus hangnemben közelíti meg. Az eseményt a Szlovén Filmközpont, a BudapestFilm Zrt. és a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetségével együttműködve szervezik.

Fotó: Szlovén Filmközpont
[2022.10.12.]

